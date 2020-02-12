"Нет 100% алиби!" В МВД объяснили, зачем показали новые данные по делу Шеремета

Следствие обнародовало новые данные в деле об убийстве Павла Шеремета, чтобы доказать обоснованность своих подозрений.
"У всех трех подозреваемых нет безукоризненного, четкого, 100-процентного алиби", – заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире ObozTV.
Шевченко напомнил, что на прошлой неделе были обнародованы новые данные касательно Юлии Кузьменко, а 12 февраля – касательно Яны Дугарь.
"Которые свидетельствуют о том, что большинство их заявлений про якобы наличие многоуровневого алиби как минимум сомнительные", – объяснил он.
По его словам, представленные доводы "убеждают, что следствие имеет полное право подозревать этих лиц, в том числе г-жу Дугарь, в причастности к этому преступлению, но в пределах предъявленного подозрения".
"Яне Дугарь не выдвигается подозрение в убийстве. А выдвигается подозрение в соучастии путем проведения определенных разведывательных действий на маршруте подозреваемых в закладывании взрывного устройства, а не (на маршруте. – Ред.) нашего пострадавшего, Шеремета", – уточнил спикер МВД.
"Обнародованные данные свидетельствуют, что подозрения как минимум обоснованы. Следствие работает дальше. А защита пытается создать впечатление, причем эмоциональным способом, что все подозрения не стоят выеденного яйца. Мы говорим – нет. Это не так. Защита подозреваемой Дугарь и она сама неоднократно говорили как минимум неправду, аргументируя свое так называемое "алиби". И показываем: вот здесь, здесь и здесь. Есть сомнения – значит, есть прямая необходимость следствию работать дальше", – заявил он.
При этом Шевченко отказался спрогнозировать, сколько времени понадобится еще следствию, чтобы передать дело об убийстве Шеремета в суд.
"Следствие будет работать столько, сколько нужно. Конечно, с разрешения прокуратуры. Прогнозировать сроки окончания следствия и передачи дела в суд – дело неблагодарное. Следствие этого не делает, и я этого делать не буду", – констатировал он.
Правоохранители опубликовали результаты экспертизы, согласно которым женщина-разведчица с камер наблюдения и Яна Дугарь – это один и тот же человек
npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детском кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства – поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.
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