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12 февраля • обновлено в 20:24
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"Нет 100% алиби!" В МВД объяснили, зачем показали новые данные по делу Шеремета

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Следствие обнародовало новые данные в деле об убийстве Павла Шеремета, чтобы доказать обоснованность своих подозрений.

"У всех трех подозреваемых нет безукоризненного, четкого, 100-процентного алиби", – заявил спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире ObozTV.

Шевченко напомнил, что на прошлой неделе были обнародованы новые данные касательно Юлии Кузьменко, а 12 февраля – касательно Яны Дугарь.

"Которые свидетельствуют о том, что большинство их заявлений про якобы наличие многоуровневого алиби как минимум сомнительные", – объяснил он.

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По его словам, представленные доводы "убеждают, что следствие имеет полное право подозревать этих лиц, в том числе г-жу Дугарь, в причастности к этому преступлению, но в пределах предъявленного подозрения".

"Яне Дугарь не выдвигается подозрение в убийстве. А выдвигается подозрение в соучастии путем проведения определенных разведывательных действий на маршруте подозреваемых в закладывании взрывного устройства, а не (на маршруте. – Ред.) нашего пострадавшего, Шеремета", – уточнил спикер МВД.

"Обнародованные данные свидетельствуют, что подозрения как минимум обоснованы. Следствие работает дальше. А защита пытается создать впечатление, причем эмоциональным способом, что все подозрения не стоят выеденного яйца. Мы говорим – нет. Это не так. Защита подозреваемой Дугарь и она сама неоднократно говорили как минимум неправду, аргументируя свое так называемое "алиби". И показываем: вот здесь, здесь и здесь. Есть сомнения – значит, есть прямая необходимость следствию работать дальше", – заявил он.

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При этом Шевченко отказался спрогнозировать, сколько времени понадобится еще следствию, чтобы передать дело об убийстве Шеремета в суд.

"Следствие будет работать столько, сколько нужно. Конечно, с разрешения прокуратуры. Прогнозировать сроки окончания следствия и передачи дела в суд – дело неблагодарное. Следствие этого не делает, и я этого делать не буду", – констатировал он.

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npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детском кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства – поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Артем Шевченко Яна Дугарь Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина Киев
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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