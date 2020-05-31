Мужественные, искренние, верные: истории и лица воинов, погибших на Донбассе в мае

Подходит к концу еще один месяц не объявленной, но от этого не менее кровавой войны на Донбассе. Май 2020 года принес достижения, поражения и новые потери. В этом месяце в зоне ООС погибли шесть воинов: четверо - в бою, двое - в подготовке к нему. Самому молодому едва-едва исполнилось 24 года, старшему – месяц не дожил до 45-ти. OBOZREVATEL рассказывает о тех, кто отдал жизнь за Украину.

Дмитрий Кузьменко, ССО

Дмитрий Кузьменко, 32 года

Дмитрий Кузьменко ("Кузя") родился 28 марта 1991 года в селе Райки Бердичевского района Житомирской области.

Выпускник факультета подготовки кадров для Государственной пенитенциарной службы Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В вуз на бюджет юноша поступил собственными силами и, как вспоминают его друзья, за все время обучения ни разу не заплатил за успешную сдачу экзаменов и зачетов. Ключевыми чертами характера Дмитрия были честность и обостренное чувство справедливости.

После обучения Кузьменко устроился в исправительную колонию, но работать долго там не смог: реалии пенитенциарной системы в Украине слишком сильно противоречили его принципам.

"Человек-гранит! Ответственный, принципиальный и бескомпромиссный, что касалось совести и закрытых глаз... После вуза пошел работать в колонию, но там точно надо быть слепым, а он так не смог. Бросил то дело и начал свой путь в спецназовцы, тернистый, тяжелый и исключительно собственными силами!" – рассказал OBOZREVATEL Андрей Нестеренко.

Дмитрий Кузьменко

Именно жизненные принципы, безграничная любовь к Украине и увлечение работой спецназовцев, которые вместе с другими воинами встали на защиту страны, в конце концов привели Дмитрия в ССО. Вместе с побратимами он выполнял сложнейшие задачи во многих уголках зоны АТО/ООС, в том числе, и на временно оккупированных территориях.

При этом, Дмитрий никогда не жаловался. Как вспоминают воины, с которыми он пересекался в разные периоды войны на Донбассе, Дмитрия отличала какая-то сверхъестественная скромность. Бывшая разведчица "Айдара" Адриана Сусак вспоминала, как, получив во время одного из боевых выходов серьезную контузию, он, отвечая на ее вопрос, чувствует ли тошноту, ответил однословно "немного" и закрыл тему.

Несмотря на многочисленные рискованные операции и бои на войне, погиб Дмитрий Кузьменко во время учений. 13 мая неподалеку от Краматорска он вместе с побратимом, не менее опытным спецназовцем Андреем Суприганом, погиб во время выполнения учебно-боевой задачи: военнослужащие отрабатывали десантирование в воду с малой высоты, которое считается одним из самых сложных маневров. В ходе выполнения десантирования что-то пошло не так. И Дмитрий, и Андрей погибли.

Обстоятельства смерти воинов расследуются.

По данным СМИ, оба они несли службу в 47-м отдельном отряде спецназначения.

Андрей Суприган, ССО

Андрей Суприган, 32 года

Андрей Суприган родился 2 сентября 1990 года во Львове. Отец будущего спецназовца – кадровый военный – в свое время участвовал в миротворческой миссии в Косово. Наверное, именно его рассказы и авторитет привели к тому, что сын очень рано определился с будущей профессией и решил связать жизнь с армией.

Первой ступенькой на пути к цели стал Лицей имени Героев Крут во Львове. Способного ученика там вспоминают до сих пор. Далее – обучение в Академии сухопутных войск, где Андрей получил диплом по специальности "Управление действиями подразделений военной разведки и специального назначения". Еще дальше - желанная служба в ССО. И война.

Сначала Суприган попал на фронт с 54-м разведбатом, куда был распределен после завершения обучения. Позже он перешел в одно из подразделений ССО, как сообщают СМИ, в 47-й отряд спецназначения. Известно, что перед гибелью он был заместителем командира своего подразделения.

Андрей Суприган

За годы войны Андрей не раз доказывал свой профессионализм и патриотизм. Был отмечен многочисленными наградами - включая Орден Богдана Хмельницкого II и III степени. Эти награды за проявленные в боях мужество и героизм воину вручили в 2015-м и 2016-м годах.

За плечами у опытного спецназначенца – бои в районе Кутейниково, Верхнеторецка, Кряковки, Гранитного, Степановки, Водяного, Широкино, Дебальцево, а также многочисленные выходы на оккупированные территории.

Он множество раз мог погибнуть в бою, но судьба распорядилась иначе. Вместе с боевым побратимом Дмитрием Кузьменко, отрабатывая десантирование на воду с малой высоты под Краматорском, Андрей Суприган погиб.

Александр Карпика, 12 полк оперативного обеспечения

Александр Карпика, 24 года

Александр Карпика родился 25 марта 1996 года в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области, рос в многодетной семье.

Образование получил в Немировском профессиональном лицее, который окончил в 2015 году. Однако по специальности работать молодой выпускник не стал. Уже весной следующего года Александр решил идти служить в армию: контракт с ВСУ он заключил 30 марта 2016 года.

Старший солдат Карпика служил химиком отделения радиационной, химической, биологической защиты 12-го инженерного полка. И, как вспоминают его побратимы, воевать собирался до победы. Они говорят: Александр всегда первым вызывался на выполнение любых, даже самых опасных задач – и выполнял их с максимальной отдачей.

Александр Карпика

13 мая 2020 года Александр Карпика с другими военнослужащими выполнял серьезную задачу неподалеку от участка разведения №2 в Золотом – под селом Екатериновка. В это время враг открыл огонь по украинским воинам и ранил сразу троих. Самым сложным оказалось ранение у Александра: пуля вражеского снайпера "прошила" его насквозь в районе живота, повредив на своем пути крупные кровеносные сосуды. Спасти жизнь молодому воину не удалось.

Незадолго до гибели Александру исполнилось 24 года. Собственную семью он создать не успел. Дома у парня остались мама, отчим, два младших брата и сестра. Вскоре они надеялись увидеть Александра: его ротация на Донбассе подходила к концу.

Сергей Губанов, батальон "Луганск-1"

Сергей Губанов, 44 года

Сергей Губанов ("Седой") родился 21 июня 1975 года в городе Стаханове Луганской области.

Срочную службу проходил в 95-м ОМБр. В 1999 году окончил Донецкий институт внутренних дел, а в 2004-м получил диплом Национальной академии внутренних дел.

В милиции – с 1995 года. Начинал Губанов оперативником уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции и двигался по карьерной лестнице до должности начальника Луганского городского управления МВД. Непосредственно перед войной он возглавлял Ленинский райотдел МВД в Луганске.

Когда летом 2014-го в Луганске сепаратисты и их кураторы из России начали захватывать админздания – в участок к Губанову тоже пришли, требовали сдать оружие. Он отказался. Тогда его вместе с другими офицерами милиции взяли в плен. Губанов потом вспоминал: за время, которое они провели у боевиков, их пытали и имитировали расстрел, требовали рассказать, где спрятано оружие. Милиционеры выстояли: в конце концов их удалось освободить. А через несколько дней после освобождения все они начали замечать слежку возле своих домов и узнали, что их внесли в расстрельный список.

В случае с Губановым трагичности ситуации добавляло еще и то, что он, патриот до мозга костей, вынужден был выбирать между государством и родным человеком. По данным Украинского института национальной памяти, отец Губанова позицию сына не разделял и даже записался в так называемое ополчение.

Сергей уехал из оккупированного города и отправился защищать свою землю с оружием в руках. 6 лет на фронте – без ротаций. Освобождал Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, который стал для семьи Губанова второй малой родиной. Мечтал освободить родной Стаханов. И, отвечая на вопрос, почему бросил дом, неизменно говорил: "Не могу жить среди ублюдков".

С 2015 года Сергей Губанов был командиром батальона "Луганск-1".

20 мая 2020-го полицейские под руководством Губанова выехали выполнять задачи командования штаба ООС. Группа должна была патрулировать населенные пункты на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, от поселка Кряковка до Станицы Луганской. В задачи группы входило не допустить проникновения на подконтрольную территорию вражеских ДРГ, перекрыть контрабанду и обеспечивать правопорядок.

Около 21:30 неподалеку от населенного пункта Трехизбенка автомобиль, в котором ехал Сергей, подорвался на взрывном устройстве. Трое бойцов получили тяжелые осколочные ранения. За их жизнь борются врачи. А комбат, несокрушимый "Седой", погиб.

Очень смелым воином и заботливым командиром запомнят его бойцы "Луганска-1". Он был для них не столько руководителем, сколько отцом, который собственным примером показывал, что такое любовь к своей стране и жертвенность в ее защите.

В 2016 году за проявленное мужество и воинскую доблесть Губанов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. 21 мая 2020 был удостоен звания Героя Украины – посмертно.

У него остались больная мама и жена.

Евгений Сафонов, 93 ОМБр

Евгений Сафонов, 32 года

Евгений Сафонов ("Сафон") родился 25 ноября 1988 года в городе Павлоград Днепропетровской области. Окончил среднюю школу №8.

По образованию – электрогазосварщик: в 2007 году Евгений окончил Западно-Донбасский профессиональный лицей в родном городе. После учебы работал на ряде павлоградских предприятий. Последнее место работы – ШУ "Терновское", входящее в структуру ДТЭК "Павлоградуголь". Там Евгений устроился горняком по ремонту горных выработок на участке конвейерного транспорта.

Еще в 2014 год он на протяжении определенного времени воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". Затем вернулся к мирной жизни. Но впоследствии снова решил идти защищать Украину: с 30 января 2019 года служил по контракту в 93-й ОМБр – номером расчета противотанкового артиллерийского взвода противотанковой артиллерийской батареи противотанкового артиллерийского дивизиона бригады.

Евгений Сафонов

Успел повоевать под Авдеевкой. А во время второй ротации выполнял задания на Луганском направлении. По словам командира, Евгений был одним из лучших наводчиков в подразделении.

21 мая 2020 года около 4 утра грузовик, в котором ехали военнослужащие 93-й ОМБр, попал под обстрел под населенным пунктом Крымское: враг ударил запрещенными Минскими договоренностям 120 мм минами. В результате обстрела 5 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. А Евгений Сафонов погиб.

"Он знал, что нас подобьют. Никогда такого не было, сказал - я чувствую, что будет что-то не то. Парня от себя пересадил, как чувствовал, на другую сторону. Ему спас жизнь. Но он знал, просто знал. А так он всегда улыбался. Когда ехали, просил, чтобы на похоронах все смеялись, никто не плакал", - вспоминал на похоронах Евгения военнослужащий 93-й механизированной бригады с позывным "Бец".

У Евгения Сафонова остались мама, брат, жена и двухлетний сын.

Виталий Лимборский, 28 ОМБр

Виталий Лимборский, 24 года

Виталий Лимборский родился 20 марта 1996 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области.

По специальности – железнодорожник: закончил ПТУ №12 в родном городе. Однако работу выбрал для себя никак не связанную с железной дорогой: безумно влюбленный в спорт, он тренировал юных будущих футболистов до того момента, когда его призвали на военную службу.

Служить Виталий начинал в 363-м отдельном батальоне охраны и обслуживания оперативного командования "Юг", который дислоцируется в Одессе. Там решил подписать контракт с ВСУ. И именно там командование, разглядев потенциал и жажду защищать родину в молодом парне, направило Виталия для прохождения курса сержантской подготовки в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Когда воин получил звание младшего сержанта, его отправили в распоряжение 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Непосредственно перед выходом бригады в зону проведения ООС Лимборского назначили командиром отделения. Побратимы вспоминают: на войну он рвался сам. Потому что гордился своей причастностью к украинской армии и возможностью защищать Украину.

Как признавался сам молодой командир в мини-интервью, которое у него взяли после вручения погон, для него было очень важно, что родные гордятся им. Особенно радовался из-за гордости мамы. Мечтал, что когда-нибудь станет образцом и примером для подражания для единственного младшего братика.

Виталий Лимборский

Но не судьба. 26 мая Виталий Лимборский заступил на боевое дежурство на одной из позиций бригады неподалеку от Марьинки. Молодой сержант как раз вел наблюдение у бойницы, когда в него выстрелил вражеский снайпер. Пуля попала в голову, не оставив шансов...

Похоронили героя 29 мая в родных Субботцах.

Слишком молодые. Очень мотивированные. Безгранично патриотические и отчаянно мужественные. Такими были воины, которых Украина потеряла в мае. Они должны были приближать победу, но отдали жизни в войне, сам факт которой часть наших соотечественников до сих пор отказываются признавать.

Запомните каждого из защитников, воевавшего на фронтах русско-украинской войны. Ведь отныне они будут жить только в нашей памяти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!