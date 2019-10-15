Муженко рассказал, что на самом деле случилось в Иловайске

Решение о проведении операции в Иловайске было принято по инициативе МВД на одном из совещаний. На нем присутствовали практически все руководители силовых структур и политическое руководство государства.

Об этом заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает 24 канал. Он добавил, что Иловайск изначально не был стратегическим объектом.

Муженко отметил, что освобождение Иловайска – это больше операция добровольческих подразделений и подразделений МВД при поддержке и обеспечении Вооруженных сил.

"Состав практически всех подразделений МВД, которые были задействованы в этой операции, не подчинялся штабу АТО. Мы и де-факто, и де-юре не имели права отдавать какие-то распоряжения и осуществлять управление. То есть давать команды и требовать каких-то действий", – рассказал он.

Экс-начальник Генштаба ВСУ добавил, что все происходило в рамках оперативной группы, созданной во главе с генералом Хомчаком. По его словам, в период 24-25 августа произошло вторжение российских регулярных войск. Тогда возникла проблема вывода украинских подразделений, и глава РФ Владимир Путин предложил выход через "зеленый коридор".

"Я получил соответствующие указания от президента Украины относительно проведения переговоров с военным руководством России по согласованию условий, способов, а также маршрутов выхода под соответствующие гарантии", – рассказал Муженко.

"Обсуждалось несколько условий: выход под гарантии, с техникой и вооружением. Но ночью на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал Богдановский, сказав, что условие одно: могут разрешить выход, только если технику и вооружение оставим. Мы на эти условия согласиться не могли. И не согласились, по большому счету", – подчеркнул он.

По словам Муженко, несмотря на то, что военные должны были выходить из окружения в ночь с 28 на 29 августа в 3:00, отвод пришлось перенести на утро, потому как Хомчак не успел сосредоточить все подразделения в исходных районах.

На начальном этапе выхода колонны сопровождали российские военнослужащие на российской технике.

"Сопровождались примерно где-то до первой трети маршрута. После того они отошли и наши подразделения уже самостоятельно передвигались по определенным маршрутам", – объяснил Муженко.

Он подчеркнул, что это были пошагово согласованные маршруты, по координатам, именно под выход под гарантии.

"Но по непонятным мне причинам уже днем (начало движения было примерно в 8:30) было принято решение о выходе именно по тем маршрутам. И засады, в которые попали наши подразделения, привели к большим потерям", – рассказал Муженко.

Бои за Иловайск Liga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генерал предупредил о "втором Иловайске" из-за отвода сил на Донбассе.

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