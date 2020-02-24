На протяжении долгих лет Россия пыталась убедить Украину в том, что ее главным врагом в Крыму якобы являются крымские татары.
Более того, страна-агрессор до оккупации полуострова даже проводила совместные учения с ВСУ, легендой которых был разгром террористических баз крымчаков в горах. Об этом рассказал журналист Айдер Муждабаев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Проблема украинской политики в Крыму была такая: любая прежняя власть считала все-таки русских братьями, а крымских татар врагами. Есть интервью военных – они учения проводили по ликвидации террористических баз крымских татар в горах Крыма совместно с Черноморским флотом Российской Федерации. Вот к чему готовились – не к аннексии с помощью этого флота и военных баз, а готовились уничтожать несуществующие базы невооруженных крымских татар в каких-то горах", – рассказал он.
Крымские татары
etcetera.media
Муждабаев добавил ,что этому предшествовала массированная пропаганда о славняском единстве и якобы исключительной враждебности крымских татар.
"Пропаганда была такая: ну кто такой татарин? Это кривоногий чувак, который из Монголии на лошади прискакал и первое его желание – это зарезать славянина. Поэтому славяне, постсоветские ребята должны держаться вместе против этих "чурок". Такая пропаганда была всегда", – возмутился Муждабаев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети были опубликованы фото скандального учебника российских оккупантов, в котором утверждалось, что крымские татары якобы "встречали гитлеровцев букетами, угощали фруктами и вином, видя в них "освободителей".
После жалоб крымских татар оккупационные "власти" аннексированного Крыма решили убрать из учебника по истории скандальную главу.
Сам учебник из библиотек не изъяли, а только вырезали ножницами главу о сотрудничестве крымских татар с гитлеровцами.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.