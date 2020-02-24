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24 февраля • обновлено в 16:14
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Муждабаев рассказал, как Россия стравливала украинцев с крымскими татарами

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На протяжении долгих лет Россия пыталась убедить Украину в том, что ее главным врагом в Крыму якобы являются крымские татары.

Более того, страна-агрессор до оккупации полуострова даже проводила совместные учения с ВСУ, легендой которых был разгром террористических баз крымчаков в горах. Об этом рассказал журналист Айдер Муждабаев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проблема украинской политики в Крыму была такая: любая прежняя власть считала все-таки русских братьями, а крымских татар врагами. Есть интервью военных – они учения проводили по ликвидации террористических баз крымских татар в горах Крыма совместно с Черноморским флотом Российской Федерации. Вот к чему готовились – не к аннексии с помощью этого флота и военных баз, а готовились уничтожать несуществующие базы невооруженных крымских татар в каких-то горах", – рассказал он.

Крымские татары

Крымские татары

etcetera.media

Муждабаев добавил ,что этому предшествовала массированная пропаганда о славняском единстве и якобы исключительной враждебности крымских татар.

"Пропаганда была такая: ну кто такой татарин? Это кривоногий чувак, который из Монголии на лошади прискакал и первое его желание – это зарезать славянина. Поэтому славяне, постсоветские ребята должны держаться вместе против этих "чурок". Такая пропаганда была всегда", – возмутился Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персоны
Айдер Муждабаев Янина Соколова
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-от такого сам заскулишь
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