На протяжении долгих лет Россия пыталась убедить Украину в том, что ее главным врагом в Крыму якобы являются крымские татары.

Более того, страна-агрессор до оккупации полуострова даже проводила совместные учения с ВСУ, легендой которых был разгром террористических баз крымчаков в горах. Об этом рассказал журналист Айдер Муждабаев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проблема украинской политики в Крыму была такая: любая прежняя власть считала все-таки русских братьями, а крымских татар врагами. Есть интервью военных – они учения проводили по ликвидации террористических баз крымских татар в горах Крыма совместно с Черноморским флотом Российской Федерации. Вот к чему готовились – не к аннексии с помощью этого флота и военных баз, а готовились уничтожать несуществующие базы невооруженных крымских татар в каких-то горах", – рассказал он.

Крымские татары etcetera.media

Муждабаев добавил ,что этому предшествовала массированная пропаганда о славняском единстве и якобы исключительной враждебности крымских татар.

"Пропаганда была такая: ну кто такой татарин? Это кривоногий чувак, который из Монголии на лошади прискакал и первое его желание – это зарезать славянина. Поэтому славяне, постсоветские ребята должны держаться вместе против этих "чурок". Такая пропаганда была всегда", – возмутился Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети были опубликованы фото скандального учебника российских оккупантов, в котором утверждалось, что крымские татары якобы "встречали гитлеровцев букетами, угощали фруктами и вином, видя в них "освободителей".

После жалоб крымских татар оккупационные "власти" аннексированного Крыма решили убрать из учебника по истории скандальную главу.

Сам учебник из библиотек не изъяли, а только вырезали ножницами главу о сотрудничестве крымских татар с гитлеровцами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!