Мужчину с гранатой в Полтаве отпустили вместе с заложником
Мужчину, который в Полтаве угнал автомобиль и угрожал сотрудникам полиции гранатой, отпустили с одним из заложников – начальником уголовного розыска в Полтавской области Виталием Шияном.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что с захватчиком продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться без вреда здоровью себе и окружающим.
"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле Богдан", – написал Геращенко.
В городе введена полицейская специальная операция "Гром".
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники двоих сотрудников полиции.