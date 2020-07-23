Мужчину с гранатой в Полтаве отпустили вместе с заложником

Мужчину, который в Полтаве угнал автомобиль и угрожал сотрудникам полиции гранатой, отпустили с одним из заложников – начальником уголовного розыска в Полтавской области Виталием Шияном.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что с захватчиком продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться без вреда здоровью себе и окружающим.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле Богдан", – написал Геращенко.

В городе введена полицейская специальная операция "Гром".

Полтавского злоумышленника отпустили с заложником Антон Геращенко в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники двоих сотрудников полиции.