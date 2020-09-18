Мужчина подорвал себя в центре Харькова. Видео и фото

В Харькове 57-летний мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Алчевских.

Около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии.

Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.

На просьбы полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал.

Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Краснопольского района Сумской области 62-летний мужчина, который воевал на Донбассе, подорвал себя гранатой. Среди причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство.