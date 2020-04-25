Муж Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона. Видео

Денис Колесник, который является мужем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, владеет элитными незадекларированными швейцарскими часами Hublot за $54 280 (примерно 1,5 млн грн по курсу НБУ).

Как пишет "Страна", их заметили на руке Колесника в одном из роликов Национальной полиции за 2019 год. Ведь муж Венедиктовой работает заместителем начальника департамента киберполиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Муж Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона гривен

Речь идет об известной модели часов Classic fusion tourbillion night out в черном цвете. Аксессуар имеет круглый корпус из керамики и водонепроницаемость до 30 метров. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием установлено на передней стороне часового корпуса. Циферблат черного цвета с 10 белыми багетными бриллиантами, общим весом 0.36 карат.

Денис Колесник Скриншот видео

Также модель оснащена мануфактурным швейцарским механизмом с ручным заводом. Поставляется на ремешке из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали. Есть в них и турбийон – это дополнение к основному механизму, которое призвано компенсировать влияние гравитации Земли на точность хода часов.

Модель выпускается ограниченной серией 30 экземпляров, как только поступит заказ. На официальном сайте Hublot эта модель уже не представлена, но она доступна в онлайн-магазинах, которые продают оригиналы.

Такую дорогую вещь киберполицейский был обязан указать в своих прошлогодних декларациях. Единственный вариант, при котором Колесник мог не отражать факт приобретения этих часов в электронной декларации – это если ему их подарила жена. Подарки от членов семьи не нужно декларировать как существенное изменение материального положения.

Часы Hublot journal.hautehorlogerie.org

Что касается декларации супруга Венедиктовой, поданной в 2020 году, то там часы Hublot также не фигурируют. Кроме того, согласно документу, Колесник не владеет никакими объектами недвижимости, поскольку весь фонд семьи записан на супругу или дочь и сына.

У самой Венедиктовой в собственности есть офис (150 кв. м) и паркоместо в Харькове. Владельцами дома и 15 соток земли в городе Высокий (Харьковская область) значатся дети, а родители там только прописаны.

Автомобиля в собственности у Колесника тоже нет, однако на Венедиктову зарегистрирован кроссовер Porsche Cayenne (2013 года выпуска), на момент покупки машина стоила 867 311 гривен.

Что касается зарплаты, то за 2019 год в киберполиции Колесник получил 312 737 гривен. Графа "ценное движимое имущество", где декларируют вещи, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, установленного для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (в 2019 году – 1 921 грн) – и у Венедиктовой, и у ее мужа пустая. Аналогично там стоит прочерк в 2017 и 2018 годах.

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