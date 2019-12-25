Главная Новости
25 декабря • обновлено в 07:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Мы одна страна!" Муж топ-пропагандистки Путина назвал Украину частью России

1.7т
Читать материал на украинском

Скандальный режиссер Тигран Кеосаян, муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

Кремлевский тезис он озвучил во время своего пропагандистского спича об открытии железнодорожной ветки Крымского моста в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

"Мы держава! Кстати, и вы как часть нашей державы, одной великой державы! Конечно, Украина – это часть великой российской державы. Мы, русские люди, не можем (а я русский человек) мы не можем жить без великих свершений. Это величайшее сооружение, по которому когда-то и вы сможете ездить. Вы можете ездить, потому что это одна страна. Мы одна страна!" – разразился неадекватными антиукраинскими выпадами муж одиозной Симоньян.

Новости
Экс-нардеп на КремльТВ назвал Россию частью Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кеосаян публично призывал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти. Украинофоб заявил, что этот шаг необходим в связи с "антироссийской революцией", которая якобы прошла в Украине в 2014 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
23
14
Смешно
3
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrova Anula
Petrova Anula
Всё правильно и сказал! Украина это часть России! Хватит уже играть в какую-то там непонятную страну под названием Украина! Пора заканчивать с этой ерундой.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
назвал вещи своими именами
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги