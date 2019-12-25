"Мы одна страна!" Муж топ-пропагандистки Путина назвал Украину частью России

Скандальный режиссер Тигран Кеосаян, муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

Кремлевский тезис он озвучил во время своего пропагандистского спича об открытии железнодорожной ветки Крымского моста в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

"Мы держава! Кстати, и вы как часть нашей державы, одной великой державы! Конечно, Украина – это часть великой российской державы. Мы, русские люди, не можем (а я русский человек) мы не можем жить без великих свершений. Это величайшее сооружение, по которому когда-то и вы сможете ездить. Вы можете ездить, потому что это одна страна. Мы одна страна!" – разразился неадекватными антиукраинскими выпадами муж одиозной Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кеосаян публично призывал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти. Украинофоб заявил, что этот шаг необходим в связи с "антироссийской революцией", которая якобы прошла в Украине в 2014 году.

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