Муж Скабеевой заговорил о возврате Донбасса в Украину

Виктория Довгань Расследования 11:47, 28.05.2020 Обновлено: 11:47, 28.05.2020

Российский пропагандист Евгений Попов, муж одиозной Ольги Скабеевой, заявил, что Россия якобы готова к возвращению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

Неожиданное заявление прозвучало в эфире программы "60 минут" на федеральном канале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", – сказал Попов во время спора в студии.

Евгений Попов
Скриншот видео

На его слова отреагировал на своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. Он увидел в появлении такой риторики на кремлевских каналах признак того, что Россия будет менять свою позицию относительно Донбасса.

"Как так? Вы же не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?" – задался он вопросом.

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