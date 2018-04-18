Замешан Олейник: активисты узнали, кто продвигает схемы времен регионалов в Днепре

За скандалом с мусорным шантажом в Днепре стоит первый заместитель главы областного совета Святослав Олейник.

Именно его называют "смотрящим" над коммунальным предприятием "Днепркоммунтранс", которое отказалось вывозить мусор из города из-за якобы несправедливых тарифов, пишет "Апостроф".

Катастрофическая ситуация с мусором назрела в Днепре в конце марта, ведь из-за позиции вышеуказанного предприятия за неделю город практически превратился в полигон для твердых бытовых отходов.

Мэрия тогда назвала ситуацию шантажом "частной монопольной компании", за которой стоит "один из влиятельных чиновников облсовета", и пообещала очистить улицы города за десять дней. За это время разборки "мусорной мафии" дошли до президента Украины, и появилась ясность относительно того, кто же именно является скандальным чиновником, ответственным за возникшую ситуацию, — ним, по данным Site.ua, оказался именно Олейник.

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По данным активистов, за коммунальным хозяйством он присматривает с первых дней своего назначения на должность. После Революции Достоинства Олейник стал правой рукой руководителя Днепровского областного совета Глеба Прыгунова. Ему вверили работу управления экономики, бюджета и финансов. Де-факто кураторство открыло доступ к формированию областного бюджета и распределению расходов, в том числе на поддержание областной инфраструктуры.

В бытность регионалов при власти миллиардные государственные контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства часто обслуживало "Украино-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС". Оно должно было потерять контроль над денежными потоками в 2014 году, когда по обвинению в миллионных хищениях задержали директора Тараса Палия и главу департамента капитального строительства городского совета Владимира Лысого. Однако вместо того, чтобы ликвидировать схему, новая генерация, отмечают активисты, ее возглавила.

Тогда, обличая нарушителей, Олейник рассказал журналистам об откатах в половину тендера и намерении "отмыть" все фиктивные фирмы, через которые выводились деньги.

Однако данный сценарий, как пишут "Наші гроші", реализовал сам Олейник. Так, в 2015 году уже амнистированный Палий уступил половину "УПС" словацкой фирме "Арограф". А ее собственница Ирина Гуназа оказалась контактным лицом городской ячейки партии Олейника "Україна майбутнього". Таким образом, бывшая "кормушка" регионалов фактически перешла к новым владельцам и уже через неделю стала приносить первую прибыль — сразу после раздела "УПС" подала иск о взыскании с Днепровского городского совета 204,6 млн грн долга за строительство участка дороги.

Одной из самых известных историй с участием "УПС" стало благоустройство пешеходной зоны на улице Гоголя. Ко дню города здесь должен был появиться узор вышиванки, выложенный цветной тротуарной плиткой. Он появился, правда, обошелся бюджету гораздо дороже реальной стоимости.

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Деньги на реконструкцию "провели" через внушительный тендерный подряд "Текущий ремонт автодорог". Подрядчиком стал "УПС", а сумма договора достигла 35,7 млн гривен. По документам, плитку закупили у предприятия "Николь Индастри", по факту, как отмечаю СМИ, — у местного предпринимателя, вполовину дороже. Вышеуказанную компанию местное издание журналистских расследований Buro.ua связывает со Олейником. К слову, ранее сооснователь "Николь Индастри" и деловой партнер Олейника Александр Гречаный продал областной государственной администрации некачественные трубы, получив 4 млн грн авансом.

Также журналисты отмечают, что в целом с 2009 года фирма "УПС" получила 1,93 млрд гривен бюджетных подрядов, большая часть которых приходится на Днепр и область. Аналогичная ситуация сложилась и с ее частым субподрядчиком "Территория-Д", который на начало 2017 года стал победителем тендеров на 98,48 млн гривен.

Передел рынка жилищно-коммунального хозяйства начался в Днепре сразу после Революции Достоинства 2014 года. Именно тогда, во времена губернаторства Игоря Коломойского, Олейник в качестве заместителя губернатора практически присвоил себе рынок уборки мусора в городе.

Безусловно, связи чиновник имел не только в "УПС". Ведь в орбите его влияния — и вышеуказанный "Днепрокоммунтранс", который отказался вывозить мусор. Недавно это фактически подтвердил бизнес-партнер Олейника, народный депутат Андрей Денисенко. "Связанную с ним (Олейником. — Ред.) фирму выбрасывают с рынка, не платят за предоставленные услуги месяцами, держа в заложниках людей и город", — написал он на своей страницев Facebook, комментируя мусорный скандал.

В мэрии Днепра же утверждают: со своей стороны договор с предприятием выполняли исправно, а платить отказались только в марте, когда коммунальщики заморозили вывоз мусора. Недобросовестного исполнителя уже уведомили о расторжении договора.

Следует обратить внимание и на тот факт, что бизнес-интересы связывают Олейника и с Аульской хлорпереливной станцией. Здания одного из крупнейших в стране поставщиков жидкого хлора передали в аренду на 49 лет по заниженной стоимости, из-за чего областной бюджет мог не досчитаться более 1 млн гривен.

Все это подтвержадет, что за последние годы предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые относят к орбите Олейника, получили из бюджета больше миллиарда гривен. Вместе с тем, плачевное положение дорожного хозяйства, мусорные полигоны и сомнительные реконструкции заставляют задуматься над целевым использованием столь круглой суммы.

Тем временем, спасать Днепр от повторения экологической катастрофы в мэрии предложили новыми мусоровозами, контейнерами и снегоуборочными машинами, на которые выделили 150 млн гривен.

Как сообщал "Обозреватель", к мусорному скандалу в Днепре также причастен соратник беглого олигарха Сергея Курченко.