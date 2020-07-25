В Крыму тысячи людей ищут 3-летнего сына политзаключенного: что известно о результатах. Фото и видео

Расследования 00:01, 26.07.2020

В селе Строгановка под оккупированным Симферополем продолжаются поиски пропавшего 3-летнего Мусы, сына политзаключенного Руслана Сулейманова.

К операции присоединилось более тысячи людей, пишет "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Ночью было около от 4000-5000 людей. Днем около 2000. Это данные, которые сообщали координаторы: "Лиза Алерт" нумерует участников", – сказано в сообщении.

Для поисковых команд оборудовали полевую кухню, люди подвозят большое количество продуктов.

Помочь найти ребенка решили тысячи людей.
Facebook / Крымская солидарность
Помочь найти ребенка решили тысячи людей.
Facebook / Крымская солидарность

Напомним, отец ребенка Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран. 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.

Штаб поисковой группы.
Facebook / Крымская солидарность
Муса Сулейманов.
Крым 24
Скриншот
Скриншот
Волонтеры.
Facebook / Крымская солидарность
Поиски мальчика.
Facebook / Крымская солидарность
Поиски мальчика.
Facebook / Крымская солидарность
К поискам присоединились много людей.
Facebook / Крымская солидарность
К поискам присоединились много людей.
Facebook / Крымская солидарность
Штаб.
Facebook / Крымская солидарность
На месте ЧП работают "правоохранительные органы" оккупантов.
Facebook / Крымская солидарность
Поиски мальчика.
Facebook / Крымская солидарность
Поиски мальчика.
Facebook / Крымская солидарность
Волонтеры доставляют воду.
Facebook / Крымская солидарность
Поиски мальчика.
Facebook / Крымская солидарность
Двор, где живет пропавший ребенок.
Facebook / Крымская солидарность

Как писал OBOZREVATEL:

  • Трехлетний мальчик пропал 24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму.

  • К поискам подключились кинологи, сотрудники "полиции" и представители "МЧС" оккупантов, помогают местные жители.

  • Последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.

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