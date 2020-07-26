В Крыму тысячи людей ищут 3-летнего сына политзаключенного: что известно о результатах. Фото и видео

В селе Строгановка под оккупированным Симферополем продолжаются поиски пропавшего 3-летнего Мусы, сына политзаключенного Руслана Сулейманова.

К операции присоединилось более тысячи людей, пишет "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Ночью было около от 4000-5000 людей. Днем около 2000. Это данные, которые сообщали координаторы: "Лиза Алерт" нумерует участников", – сказано в сообщении.

Для поисковых команд оборудовали полевую кухню, люди подвозят большое количество продуктов.

Помочь найти ребенка решили тысячи людей. Facebook / Крымская солидарность

Помочь найти ребенка решили тысячи людей. Facebook / Крымская солидарность

Напомним, отец ребенка Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран. 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.

Штаб поисковой группы. Facebook / Крымская солидарность

Муса Сулейманов. Крым 24

Скриншот

Скриншот

Волонтеры. Facebook / Крымская солидарность

Поиски мальчика. Facebook / Крымская солидарность

Поиски мальчика. Facebook / Крымская солидарность

К поискам присоединились много людей. Facebook / Крымская солидарность

К поискам присоединились много людей. Facebook / Крымская солидарность

Штаб. Facebook / Крымская солидарность

На месте ЧП работают "правоохранительные органы" оккупантов. Facebook / Крымская солидарность

Поиски мальчика. Facebook / Крымская солидарность

Поиски мальчика. Facebook / Крымская солидарность

Волонтеры доставляют воду. Facebook / Крымская солидарность

Поиски мальчика. Facebook / Крымская солидарность

Двор, где живет пропавший ребенок. Facebook / Крымская солидарность

Как писал OBOZREVATEL: