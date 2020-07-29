В Крыму 3-летний Муса Сулейманов погиб в результате преступления, – Чийгоз

Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова в Крыму – следствие преступления, которое началось на полуострове в момент оккупации.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат от партии "Европейская солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. "В Крым с оккупацией пришел ужас, во все аспекты жизни", – заявил он.

По его словам, население полуострова находится в состоянии постоянного стресса. "Для России это нормальный образ жизни последние 20 лет, а для Крыма это очень изменило ситуацию", – сказал нардеп.

Он напомнил, что на сегодняшний день около сотни крымчан находятся в российских колониях. "Это родители, у которых есть по 5-7 детей. И с этими детьми мать остается одна. Конечно, возникает много проблем, связанных с тем, что с ними нет отца, нет кормильца", – объяснил Чийгоз.

По его словам, попытки оккупационных властей обвинить в смерти ребенка мать может быть ответом на то, что десятки тысяч ее соотечественников сплотились ради помощи семье. "Так было всегда. Наши всегда объединяются в тяжелые времена, это помогает их пережить", – отметил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, в поселке Строгановка Симферопольского района Крыма два дня искали пропавшего трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусу, на третий – мальчика нашли мертвым в сливной яме возле своего дома. По версии подконтрольной России полиции, ребенок утонул.