МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Мукачево нападет на Мариуполь'': в ''ДНР'' похвастались похищением ''диверсанта'' ВСУ

1.8тЧитать материал на украинском

Террористическая группировка "ДНР" объявила о взятии в плен украинского военного, который якобы принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию так называемой республики на южном направлении.

"Нашими защитниками взят в плен один из украинских военных, который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщил ДАН "заместитель начальника управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

Он утверждает, что в ходе опроса военный якобы рассказал о подробностях планировавшегося наступления на Мариупольском направлении.

Новости
''Л/ДНР'' жестко поплатились за обстрелы ВСУ на Новый год: озвучены потери

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ДАН

"В частности, по его данным, в операции одной из основных ударных сил должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, которая дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области", — пишет сепаратистское издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке в Пролетарском районе неизвестные провели подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.

При этом оккупанты сообщили, что 28 декабря на 1137 км перегона Путепровод — Ханженково якобы были обезврежены три взрывные устройства.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Эдуард Басурин
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги