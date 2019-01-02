''Мукачево нападет на Мариуполь'': в ''ДНР'' похвастались похищением ''диверсанта'' ВСУ

Террористическая группировка "ДНР" объявила о взятии в плен украинского военного, который якобы принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию так называемой республики на южном направлении.

"Нашими защитниками взят в плен один из украинских военных, который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщил ДАН "заместитель начальника управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

Он утверждает, что в ходе опроса военный якобы рассказал о подробностях планировавшегося наступления на Мариупольском направлении.

Война на Донбассе ДАН

"В частности, по его данным, в операции одной из основных ударных сил должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, которая дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области", — пишет сепаратистское издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке в Пролетарском районе неизвестные провели подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.

При этом оккупанты сообщили, что 28 декабря на 1137 км перегона Путепровод — Ханженково якобы были обезврежены три взрывные устройства.