На Кировоградщине женщине отказались делать кесарево, здоровый ребенок умер. Эксклюзив

На Кировоградщине врачи 17 часов отказывались делать кесарево сечение роженице, хотя она их умоляла. В итоге здоровый младенец умер. А медики спрятали тело новорожденного в соседней комнате и говорили матери, что малыш жив.

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Идеальная беременность

34-летняя Яна Глушко из Малой Виски Кировоградской области ждала первенца – мальчик. Беременность проходила идеально: никакого токсикоза, тошноты, анализы в норме.

У Яны была идеальная беременность

"Я выполняла все, что мне говорили врачи. Когда начался карантин, даже не выходила из дома. Ни разу за все 40 недель не лежала в стационаре на сохранении. 5 или 6 июня меня вызвали на осмотр после карантина, сделали УЗИ и все было хорошо, никакой пуповины в области шеи у малыша не было. Врач сказала, что еще неделю могу походить. Но все случилось уже 7 июня", – вспоминает женщина.

Рано утром у Яны начало тянуть внизу живота, появились воды. Ее мама собрала вещи, и в 9 часов утра они приехали в районную больницу Малой Виски. Если бы тогда она знала, что роды желанного малыша превратятся в ад!

"Все рожали и ты родишь"

Сначала все было хорошо. Но уже через 2-3 часа у Яны поднялось давление. "Меня кладут на стол, смотрят, матка открывается плохо, а воды отходят. Плод опускается и начинаются дикие боли. Давление еще подскочило, мне уже дают таблетки, ноги сильно отекают. Говорю дежурному врачу Наталье Леонидовне Мороз: "Вызывайте врачей, сделайте кесарево сечение. Что-то идет не так". Но она отвечает: "Кесарево делать не будем, все под контролем. Все рожали и ты родишь". Я напомнила, что у меня возраст и первая беременность. Но они не согласились", – рассказывает Яна.

Врачи отказывались делать кесарево сечение

Она смогла позвонить маме и сообщить, что все идет не так, ей плохо, давление, а врачи не соглашаются кесарить. Та приехала в больницу, но Мороз ей сказала то же самое: "Вы рожали, и она родит".

"Мама ей говорила, мол, что же вы тянете, вы же давали клятву Гиппократа. Но ее не слушали и просто вытолкали из больницы", – говорит Яна.

Трясли, стучали, а потом завернули в одеяло и унесли

Уже в 5 часов вечера у роженицы появилась кровь, хотя врач продолжала утверждать, что это нормально. Боли были адскими, матка все также плохо открывалась. В нее через капельницу влили три бутылки лекарств для стимулирования родов.

"Матка открылась, но давление поднялось еще выше. Я задыхаюсь. Умоляю их, вызовите врачей для кесарево, у меня есть деньги, если надо мы еще привезем, только сделайте кесарево! Но они отказывают, хотя с меня льется кровь", – чуть не плачет женщина.

Только в час ночи у Яны начались схватки. Но сил тужиться уже не было, она была измучена и обессилена.

Обессилевшая Яна уже не могла даже тужиться

"Сердце колотится, ребенок во мне так стучал, так крутился! Я уже теряла сознание. Врачи посадили на стул и сказали, что сейчас рожу. Я не могу тужиться. Меня поставили на карачки, кровь льется. Тогда уже прибежали акушерки, пришла врач Анна Васильевна Бровченко, которая меня вела. Положили на спину, заламывали руки, голову, меня просто раздирали. Но сердце у ребенка прослушивалось до последнего. Я уже видела головку. Они буквально выдавливали его из меня", – вспоминает женщина.

Медики положили ребенка на столик, обступили его. Яна могла видеть только спины врачей, слышала, что они чем-то шуршали, поднимали его, трясли, стучали, делали искусственное дыхание. Потом завернули его в одеяльце, показали и унесли, сообщив, что положат в реанимацию.

"А зачем он вам?"

"Малыш родился весом 5 кг 400 гр. Был здоров. И когда они сказали, что понесли его в интенсивную терапию, то появилась надежда. Все врачи ушли, я осталась одна с медсестрой, которая ставила мне капельницу и плакала. Я не понимала, почему она плачет. Попросила телефон и позвонила маме, сказала, что ребенок ни разу не заплакал, его унесли", – говорит Яна.

Больница в Малой Виске

Мама приехала в больницу уже под утро. Ее снова не хотели пускать, тогда пригрозила полицией. Когда она увидела картину в родзале, то была в шоке – ее дочь лежала вся в крови, а рядом никого не было, все попрятались.

"Вошла пожилая акушерка, мама ей сказала, что она хочет увидеть своего внука. На что та ответила: "Он через раз дышит, в реанимации. А зачем он вам?" Потом все-таки повела. Оказалось, что ребенок лежит на столе в соседней комнате, все также завернутый в одеяло. Никуда реанимировать не носили. Мама спрашивает: "Почему врачи бросили дочь, ничего ей не объяснили?" Отвечают: "Так вышло", – продолжает рассказ Яна.

Никто из врачей даже не извинился

Роженица считает, что врачи 17 часов издевались над ней, играли в рулетку – выиграют или нет. Но не выиграли. Когда мама сообщила дочери, что ее ребенок мертвый, то у Яны началась истерика. Она вспоминает, что выбросилась бы в окно, если бы у нее тогда были силы.

Тело малыша вскрывали в Кропивницком. Оттуда пришла справка, что ребенок родился здоровым, доношенным, но умер от асфиксии. Со скандалом родные заставили врачей отдать им тело мальчика, чтобы похоронить.

Яна не смогла присутствовать на прощании с ребенком, поскольку лежала в больнице. Она до сих пор дома не может вставать, за ней ухаживает мама.

Яна не смогла присутствовать на похоронах сына

"Никто из врачей не зашел ко мне в палату и не извинился. Мама ходила к главному врачу, он обещал, что разберется и зайдет. Но я его так и не видела. А на восьмой день меня выписали, фактически выкинули оттуда как собаку", – говорит Яна.

Когда женщина смогла встать и выйти в коридор, то встретила там врача Наталью Мороз, она как ни в чем не бывало улыбалась.

Яна попросила ее объясниться, в ответ только услышала – так вышло. А потом сказала, что не одна в этом виновата, ведь приглашала и Анну Васильевну Бровченко.

К ним подошла и Бровченко, крутила что-то в руках, а в глаза посмотреть так и не посмела.

Женщине не хотели отдавать документы, пришлось ждать пять часов. Обменную карту роженицы так и не вернули, со скандалом удалось вырвать только копию УЗИ. Она подозревает, что врачи теперь могут внести изменения в обменную карту.

В Маловисковской районной больнице заявили, что внутреннюю проверку проводят, но предварительно решили, что причин для кесарево сечения не было, поэтому посчитали это несчастным случаем.

В полиции Кировоградской области информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским сотрудником).