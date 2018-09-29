Мрут как мухи: в СБУ рассказали о загадочных смертях генералов Путина

В России прослеживается крайне высокий уровень смертности среди генералов, которые руководили военными операциями в Украине и Сирии.

Как передает "Укринформ", об этом рассказал полковник Центрального аппарата СБУ Валерий Удовиченко 29 сентября в Херсоне на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений города, посвященной вопросу информационной агрессии РФ против Украины.

"В Российской Федерации почему-то очень большая смертность у генералов - генералов спецслужб, генералов вооруженных сил Российской Федерации. Очень они почему-то сами быстро умирают. Особенно после аннексии Крыма, особенно после того, как самолет МН17 был сбит, и после сирийской кампании. Участники-генералы, которые руководили этими операциями. Загадочные смерти", - рассказал Удовиченко.

По его словам, некоторые из генералов РФ по неизвестным причинам застрелились или же отравились.

Удовиченко также напомнил о загадочных смертях российских дипломатов, которые много знали о том, как готовились и осуществлялись аннексия Россией Крыма и военные операции РФ на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Россия в ООН сделала мерзкое заявление войне на Донбассе.