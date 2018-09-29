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Мрут как мухи: в СБУ рассказали о загадочных смертях генералов Путина

10.5тЧитать материал на украинском

В России прослеживается крайне высокий уровень смертности среди генералов, которые руководили военными операциями в Украине и Сирии.

Как передает "Укринформ", об этом рассказал полковник Центрального аппарата СБУ Валерий Удовиченко 29 сентября в Херсоне на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений города, посвященной вопросу информационной агрессии РФ против Украины.

"В Российской Федерации почему-то очень большая смертность у генералов - генералов спецслужб, генералов вооруженных сил Российской Федерации. Очень они почему-то сами быстро умирают. Особенно после аннексии Крыма, особенно после того, как самолет МН17 был сбит, и после сирийской кампании. Участники-генералы, которые руководили этими операциями. Загадочные смерти", - рассказал Удовиченко.

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По его словам, некоторые из генералов РФ по неизвестным причинам застрелились или же отравились.

Удовиченко также напомнил о загадочных смертях российских дипломатов, которые много знали о том, как готовились и осуществлялись аннексия Россией Крыма и военные операции РФ на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Россия в ООН сделала мерзкое заявление войне на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Доу Джон
Доу Джон
А, где "расстрельный" список, а то больше на очередное враньё похоже.
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Молчанов Глеб
Молчанов Глеб
Фамилии и факты генералов, а то что то лживый специалист,Удовиченко заврался.
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Саймон
Саймон
Молчанов Глеб, лечи память,жри морковку
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Полковнику Удовиченко ничего не грозит - он ведь пока просто полковник. К тому же, ему не обязательно отвечать за свои слова. Можно лепить что попало, главное громко
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Саймон
Саймон
Пупкин Сырожа,лепи свои поделки из дерьма.
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