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"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

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В сети показали, как российские силовики с шутками и песнями ехали на жесткий разгон протестных акций в Москве.

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился российский блогер и финансист Слава Рабинович (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На ролике парни в камуфляжной форме и черных балаклавах едут в автобусе под хит "Тает лед" украинской группы "Грибы". Они смеются и пытаются повторить фрагмент клипа к этой песне, пританцовывая и качая головами.

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"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скрин видео

"Бандиты едут в Москву бить и задерживать мирных безоружных граждан. Путинские бандиты", – написал в посте Рабинович.

"Трусы, спрятавшие морды, едут бить тех, кто слабее и не вооружен", "Гореть им в аду!" "Черти", "То, что происходит в Москве, – это насильственное удержание людей, выполненное бандой по предварительному сговору", "Похождения ихтамнетов на родине", "Едут бить людей. Им весело", "Мрази", – пишут в комментариях.

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

Скриншот

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Персона
Слава Рабинович
Место
Россия Москва
Теги
видео соцсети протест митинг Новости России
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