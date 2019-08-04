"Мрази, гореть им в аду!" "Веселая" поездка силовиков на разгон протестов в Москве разозлила сеть

В сети показали, как российские силовики с шутками и песнями ехали на жесткий разгон протестных акций в Москве.

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился российский блогер и финансист Слава Рабинович (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На ролике парни в камуфляжной форме и черных балаклавах едут в автобусе под хит "Тает лед" украинской группы "Грибы". Они смеются и пытаются повторить фрагмент клипа к этой песне, пританцовывая и качая головами.

Скрин видео

"Бандиты едут в Москву бить и задерживать мирных безоружных граждан. Путинские бандиты", – написал в посте Рабинович.

"Трусы, спрятавшие морды, едут бить тех, кто слабее и не вооружен", "Гореть им в аду!" "Черти", "То, что происходит в Москве, – это насильственное удержание людей, выполненное бандой по предварительному сговору", "Похождения ихтамнетов на родине", "Едут бить людей. Им весело", "Мрази", – пишут в комментариях.

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Бандиты едут в Москву бить и задерживать мирных безоружных граждан. Путинские бандиты. pic.twitter.com/5TsHKnuCrL — Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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