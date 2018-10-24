"Мразь! Совсем ох*ели?!" Защитники Зайцевой устроили террор журналистке

Защитники Алены Зайцевой, обвиняемой в страшном ДТП на Сумской в Харькове, устроили травлю журналистке ICTV Татьяне Доцяк.

Подтверждающие снимки она опубликовала на своей странице в Facebook. Главным активистом оказался Александр Молчанов, который, по словам Доцяк, не раз был замечен в зале суда.

Ошалевший пользователь бурно отреагировал оскорблениями и обвинениями в продажности в сторону журналистки в ответ на информацию о сомнительных проблемах со здоровьем Зайцевой, которую та разместила в социальной сети. "Вы че, тв*ри, ох*ели что ли?", "Бред полный! Извините, но вы, потерпевшие, совсем уже офигели!", "Ты - позор журналистики! Сколько тебе платят за лживые сюжеты?" - прокомментировал он.

Доцяк же, получившая поддержку со стороны других пользователей, отметила важную деталь. "Дело даже не в том, что это действительно реальный человек, а в том, что его пост об "офигевших потерпевших, которые несут х*рню" набрал всего один лайк - и тот от адвоката Зайцевой", - рассказала журналистка.

Facebook Татьяны Доцяк

Facebook Татьяны Доцяк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Доцяк обратила внимание на разительные изменения во внешности Зайцевой.