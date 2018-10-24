МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Мразь! Совсем ох*ели?!" Защитники Зайцевой устроили террор журналистке

6.5тЧитать материал на украинском

Защитники Алены Зайцевой, обвиняемой в страшном ДТП на Сумской в Харькове, устроили травлю журналистке ICTV Татьяне Доцяк.

Подтверждающие снимки она опубликовала на своей странице в Facebook. Главным активистом оказался Александр Молчанов, который, по словам Доцяк, не раз был замечен в зале суда.

Ошалевший пользователь бурно отреагировал оскорблениями и обвинениями в продажности в сторону журналистки в ответ на информацию о сомнительных проблемах со здоровьем Зайцевой, которую та разместила в социальной сети. "Вы че, тв*ри, ох*ели что ли?", "Бред полный! Извините, но вы, потерпевшие, совсем уже офигели!", "Ты - позор журналистики! Сколько тебе платят за лживые сюжеты?" - прокомментировал он.

Новости
''Сбежит из Украины'': в деле Зайцевой подметили ''лазейку''

Доцяк же, получившая поддержку со стороны других пользователей, отметила важную деталь. "Дело даже не в том, что это действительно реальный человек, а в том, что его пост об "офигевших потерпевших, которые несут х*рню" набрал всего один лайк - и тот от адвоката Зайцевой", - рассказала журналистка.

"Мразь!" Защита Зайцевой оскорбила журналистку

Facebook Татьяны Доцяк

"Мразь!" Защита Зайцевой оскорбила журналистку

Facebook Татьяны Доцяк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Доцяк обратила внимание на разительные изменения во внешности Зайцевой.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
38
Смешно
1
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ски Андрей
Ски Андрей
мразь как раз сама зайцева!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги