"Мракобесы в рясах!" УПЦ МП подняла службу безопасности против Константинополя

Московский патриархат при участии службы безопасности принял решение решение о начале пикетов и провокаций вблизи мест проживания экзархов Константинопольского патриархата, которые прилетели в Киев по делу Томоса.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын. "На 1 октября свозят из регионов и мобилизуют в Киеве своих бесноватых прихожан и спортиков (различные подконтрольные охранные фирмы)", - утверждает он.

При этом он перечислил причастных к этому решению "агентов ФСБ".

"Что я хочу сказать. Адреса проживания и места пребывания этих и других мракобесив в рясах известны. Вся эта гундяевська шарашкина контора сейчас трещит по швам и скоро лопнет. Но напоследок они решили еще побрикаться, с титушней, оружием и кровопролитием", - написал Синицын.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована стенограмма трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа.