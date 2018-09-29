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"Мракобесы в рясах!" УПЦ МП подняла службу безопасности против Константинополя

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Московский патриархат при участии службы безопасности принял решение решение о начале пикетов и провокаций вблизи мест проживания экзархов Константинопольского патриархата, которые прилетели в Киев по делу Томоса.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын. "На 1 октября свозят из регионов и мобилизуют в Киеве своих бесноватых прихожан и спортиков (различные подконтрольные охранные фирмы)", - утверждает он.

При этом он перечислил причастных к этому решению "агентов ФСБ".

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"Что я хочу сказать. Адреса проживания и места пребывания этих и других мракобесив в рясах известны. Вся эта гундяевська шарашкина контора сейчас трещит по швам и скоро лопнет. Но напоследок они решили еще побрикаться, с титушней, оружием и кровопролитием", - написал Синицын.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована стенограмма трехчасовой беседы между Вселенским Патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа.

Место
Украина
Объект
УПЦ МП
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Будут Божьим словом, бандеровщину изгонять ...
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1
Луговской Николай
Луговской Николай
И пошла брехня по деревне...
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ну что же! Становится интересней! Я думаю, что отдел безопасности УПЦ МП- это вам, бандеровцы, не женщин и детей убивать, бляди!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Michael Kuksov, о да ватоправославный..мы так боимся. Блять, писец-писец.
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Michael Kuksov, скунсов ? Не знаю такую прошмандовку (((
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