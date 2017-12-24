УкрEngРус

Мрачный Сочельник на КПВВ Донбасса вызвал яростный спор в сети

2.8тЧитать новость на украинском

На контрольном пункте въезда — выезда "Майорск" образовались огромные очереди.

Соответствующие фото опубликовал в своем Twitter журналист Алексей Мацука.

"Сочельник на КПВВ Майорск - въезд в сторону Донецка. 21 век", - написал он.

Новости
"Джавелины тестируют": в сети высмеяли "пьяную" елку в Донецке

Злорадных комментаторов журналист назвал "рупорами" Кремля.

"О, заговорили, рупоры "гражданской войны", которую нам насаждают из Москвы", - отметил Мацука.

Как писал "Обозреватель", террористы "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорск".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Олексій Мацука
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости