Мрачный Сочельник на КПВВ Донбасса вызвал яростный спор в сети

На контрольном пункте въезда — выезда "Майорск" образовались огромные очереди.
Соответствующие фото опубликовал в своем Twitter журналист Алексей Мацука.
"Сочельник на КПВВ Майорск - въезд в сторону Донецка. 21 век", - написал он.
Злорадных комментаторов журналист назвал "рупорами" Кремля.
"О, заговорили, рупоры "гражданской войны", которую нам насаждают из Москвы", - отметил Мацука.
Как писал "Обозреватель", террористы "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорск".
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.