"Можно умереть или родить!" В сети показали ужасы украинских дорог

В сети показали разбитую дорогу в Лохвицком районе Полтавской области.

Фото опубликовал местный житель Alexander Chistoff в группе "Лохвиця. Історія і сьогодення" в Facebook. Водители жалуются, что ехать по этой трассе просто невозможно.

"Немного марсианских пейзажей в ленту", - пишет горожанин.

"Дорога местного значения "Лохвица - Марс", "Пока доехал, чуть не умер!", "Можно либо воскреснуть, либо родить!" - жалуются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточат наказание для автомобилистов, которые попадают в ДТП в нетрезвом состоянии.