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"Можно умереть или родить!" В сети показали ужасы украинских дорог

1.5тЧитать новость на украинском

В сети показали разбитую дорогу в Лохвицком районе Полтавской области.

Фото опубликовал местный житель Alexander Chistoff в группе "Лохвиця. Історія і сьогодення" в Facebook. Водители жалуются, что ехать по этой трассе просто невозможно.

"Немного марсианских пейзажей в ленту", - пишет горожанин.

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"Дорога местного значения "Лохвица - Марс", "Пока доехал, чуть не умер!", "Можно либо воскреснуть, либо родить!" - жалуются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточат наказание для автомобилистов, которые попадают в ДТП в нетрезвом состоянии.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на Обозревателе.

Темы
Дороги в УкраинеРемонт дорог
Место
УкраинаПолтава
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Мойша гхойсман дороги вже відремонтував,показав як треба керувати країною,тепер бореться з когупцією на таможні!
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