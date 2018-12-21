''Можно привлекать к труду'': в России объявили новый статус пленного Сенцова

Украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова выписали из медчасти колонии, куда его поместили в октябре после прекращения пятимесячной голодовки.

Узника Кремля перевели в отряд колонии №8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) для дальнейшего отбывания срока, сообщили в ТАСС, ссылаясь на источники в Федеральной службе исполнения наказаний.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача, он переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", — заявили в ведомстве.

Олег Сенцов во время ареста Радио Свобода

Состояние похудевшего за время голодовки на 12 кг Сенцова российские тюремщики назвали удовлетворительным. По их мнению, заключенного можно начинать привлекать в общественным работам.

Олег Сенцов после 145-дневной голодовки Facebook Людмила Денисова

"Осужденный Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", — заявили во ФСИН.

Как писал OBOZREVATEL, 12 декабря в Страсбурге (Франция) прошло награждение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Осужденный по сфабрикованному делу за подготовку теракта крымский активист Олег Сенцов держал голодовку с мая по октябрь 2018 года. Его единственным требованием было освободить всех украинцев, которых оккупант взял в плен по политическим причинам.