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''Можно привлекать к труду'': в России объявили новый статус пленного Сенцова

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Украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова выписали из медчасти колонии, куда его поместили в октябре после прекращения пятимесячной голодовки.

Узника Кремля перевели в отряд колонии №8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) для дальнейшего отбывания срока, сообщили в ТАСС, ссылаясь на источники в Федеральной службе исполнения наказаний.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача, он переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", — заявили в ведомстве.

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"Я выжил!" Сенцов написал пронзительное письмо из колонии
Олег Сенцов во время ареста

Олег Сенцов во время ареста

Радио Свобода

Состояние похудевшего за время голодовки на 12 кг Сенцова российские тюремщики назвали удовлетворительным. По их мнению, заключенного можно начинать привлекать в общественным работам.

Олег Сенцов после 145-дневной голодовки

Олег Сенцов после 145-дневной голодовки

Facebook Людмила Денисова

"Осужденный Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", — заявили во ФСИН.

Как писал OBOZREVATEL, 12 декабря в Страсбурге (Франция) прошло награждение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Осужденный по сфабрикованному делу за подготовку теракта крымский активист Олег Сенцов держал голодовку с мая по октябрь 2018 года. Его единственным требованием было освободить всех украинцев, которых оккупант взял в плен по политическим причинам.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Кайло в руки и погнала Сенцова вечную мерзлоту долбить
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0
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Герой Украины теперь будет шить рукавицы для Российской армии
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вперед на лесоповал!!!
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