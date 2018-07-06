"Можно не переживать за жизнь": в сети показали полезное военное изобретение для ВСУ

Известный волонтер Юрий Мысягин показал в сети полезное военное изобретение, которое, по его словам, поможет уберечь от смерти не одного украинского защитника.

"В этой коробке больше 100 штук специальных подсветок для шкал минометов, буссолей и АГС. А это значит, что больше 100 наших военных могут спокойно в ночное время ими пользоваться и не переживать за свою жизнь, что их смогут увидеть снайпера противника. Не надо теперь использовать телефон и фонарик в качестве подсветки, что несет в себе угрозу для жизни, так как враг охотится за каждой вспышкой на наших позициях", - рассказал он на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, все подразделения 92-й бригады, которая сейчас в районе Авдеевки, скоро будут обеспечены этим устройством.

"Также ими будет полностью доукомплектован батальон "Айдар". В районе поселка Желобок - это для них будет хорошее подспорье", - уточнил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео ночной перестрелки между террористами и украинскими защитниками.