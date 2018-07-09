"Можно без очереди погонять!" В сети показали новый провал Крыма

Туристов в аннексированном Крыму нету не только на пляжах, но и в развлекательных заведениях.

Так, в сети показали пустующий аквапарк в оккупированном Симеизе. Пользователи отмечают, что раньше не любили его именно из-за огромных очередей.

"И переполнен стадион! Т. е. аквапарк. Голубой залив. Симеиз. Не любили его именно из-за очередей и толп раньше... Теперь он очень даже хорош...", - пишет блогер RoksolanaToday&Крым.

Пользователи тут же иронизируют: "Зато можно без очереди погонять".

...и переполнен стадион!

т.е.аквапарк

Голубой залив. Симеиз

не любили его именно из-за очередей и толп раньше...

теперь он очень даже хорош... pic.twitter.com/k6MawxQhic — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот".