"Можно без очереди погонять!" В сети показали новый провал Крыма

Туристов в аннексированном Крыму нету не только на пляжах, но и в развлекательных заведениях.
Так, в сети показали пустующий аквапарк в оккупированном Симеизе. Пользователи отмечают, что раньше не любили его именно из-за огромных очередей.
"И переполнен стадион! Т. е. аквапарк. Голубой залив. Симеиз. Не любили его именно из-за очередей и толп раньше... Теперь он очень даже хорош...", - пишет блогер RoksolanaToday&Крым.
Пользователи тут же иронизируют: "Зато можно без очереди погонять".
...и переполнен стадион!— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 июля 2018 г.
т.е.аквапарк
Голубой залив. Симеиз
не любили его именно из-за очередей и толп раньше...
теперь он очень даже хорош... pic.twitter.com/k6MawxQhic
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот".
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