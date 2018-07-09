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"Можно без очереди погонять!" В сети показали новый провал Крыма

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Туристов в аннексированном Крыму нету не только на пляжах, но и в развлекательных заведениях.

Так, в сети показали пустующий аквапарк в оккупированном Симеизе. Пользователи отмечают, что раньше не любили его именно из-за огромных очередей.

"И переполнен стадион! Т. е. аквапарк. Голубой залив. Симеиз. Не любили его именно из-за очередей и толп раньше... Теперь он очень даже хорош...", - пишет блогер RoksolanaToday&Крым.

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Пользователи тут же иронизируют: "Зато можно без очереди погонять".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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