Может убить одиозного священника МП: Украину предупредили о подлости России

Россия для нагнетания ситуации в Украине и дальнейших провокаций может убить одного из одиозных священников УПЦ МП.

Кремль также может совершить теракт в церкви, чтобы обвинить в этом Украину. Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" высказал волонтер и председатель Благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Это может быть, например, теракт относительно людей из церкви. Они могут подорвать церковь или некого священника. Так как РФ уже совершала ряд убийств. Они так убили Вороненкова. Также они могут поступить со священником УПЦ МП, который является одиозной личностью. РФ делает это для того, чтобы потом в убийстве обвинить праворадикальные или националистические силы Украины", — заявил он.

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Гай также добавил, что РФ может использовать различные методы в своих информационно-психологических операциях.

"Это могут быть, например, акты вандализма, чтобы усилить напряжение в обществе. Например, испортить какие-то памятники архитектуры. Так уже делали. Или как у нас был поджог венгерского культурного центра. У нас как раз было напряжение с Венгрией, которая сейчас блокирует вопрос по Украине в НАТО. То есть они делают, например, какое-то событие, а потом ее тиражируют в СМИ для того, чтобы возникало у массового зрителя впечатление, что есть конфликт, например, в религиозном вопросе", — отметил волонтер.

Активист подчеркнул, что РФ через своих агентов может призывать к штурму церквей и распространять фейки относительно положения в Украине, для того чтобы подстрекать население к противостоянию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине напророчили церковный бум после получения Томоса.