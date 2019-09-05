"Может пропасть или погибнуть": экс-разведчик предрек судьбу Цемаха

Фигурант по делу сбитого на Донбассе "Боинга" MH17 Владимир Цемах после освобождения из-под стражи может погибнуть или пропасть без вести.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, украинские спецслужбы обязаны обеспечить безопасность Цемаха в ближайшие дни.

"Есть много фактов, когда человек случайно где-то пропадал или погибал, поэтому большая угроза буквально сегодня после освобождения, что этот человек может исчезнуть или не быть в живых. Поэтому в данной ситуации надо позаботиться о его безопасности", – заявил бывший разведчик.

"Мы, ведущие оперативную и процессуальную работу, должны обеспечить безопасность свидетеля, безопасность обвиняемого – это также наша обязанность… Потому в данной ситуации государство не должно сбрасывать с себя обязательства и его обеспечение безопасности в ближайшие часы и дни", – добавил он.

Маломуж отметил, что если Цемаха обменяют, "это будет уже потерянный свидетель", поскольку Нидерланды не смогут допросить его по делу MH17. В случае, если такой допрос все же состоится на территории РФ, россияне будут его предварительно инструктировать и готовить, пояснил он.

Экс-разведчик считает освобождение террориста из-под стражи ошибкой: "У нас есть еще много ценных личностей, агентуры, людей, которых ценит Россия, которые могли бы быть равнозначны для обмена по нашим морякам, Сенцову и другим, а не отдавать Цемаха".

Владимир Цемах в зале суда facebook.com/lunkovaalyona

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 сентябоя Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.

В свою очередь прокурор по делу Цемаха Олег Пересада заявил об угрозе жизни подозреваемого. "Наш северный сосед довольно жестко ведет себя с такими лицами", – отметил он.

Ранее в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

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