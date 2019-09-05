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5 сентября • обновлено в 21:15
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"Может пропасть или погибнуть": экс-разведчик предрек судьбу Цемаха

2.3т Читать материал на украинском

Фигурант по делу сбитого на Донбассе "Боинга" MH17 Владимир Цемах после освобождения из-под стражи может погибнуть или пропасть без вести.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, украинские спецслужбы обязаны обеспечить безопасность Цемаха в ближайшие дни.

"Есть много фактов, когда человек случайно где-то пропадал или погибал, поэтому большая угроза буквально сегодня после освобождения, что этот человек может исчезнуть или не быть в живых. Поэтому в данной ситуации надо позаботиться о его безопасности", – заявил бывший разведчик.

"Мы, ведущие оперативную и процессуальную работу, должны обеспечить безопасность свидетеля, безопасность обвиняемого – это также наша обязанность… Потому в данной ситуации государство не должно сбрасывать с себя обязательства и его обеспечение безопасности в ближайшие часы и дни", – добавил он.

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Маломуж отметил, что если Цемаха обменяют, "это будет уже потерянный свидетель", поскольку Нидерланды не смогут допросить его по делу MH17. В случае, если такой допрос все же состоится на территории РФ, россияне будут его предварительно инструктировать и готовить, пояснил он.

Экс-разведчик считает освобождение террориста из-под стражи ошибкой: "У нас есть еще много ценных личностей, агентуры, людей, которых ценит Россия, которые могли бы быть равнозначны для обмена по нашим морякам, Сенцову и другим, а не отдавать Цемаха".

Владимир Цемах в зале суда

Владимир Цемах в зале суда

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир Цемах Николай Маломуж
Место
Украина
Тег
Боинг МН17
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Одно не пойму. Если он такой архи важный свидетель для Нидерландов, что мешало его допросить? Уже больше 2 месяцев он парится у вас. Нидерланды даже не почесались. Только сейчас что то там брякнули что мол хотелось бы его допросить, но на вопрос почему до сих пор не допросили отказалась отвечать.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Нет человека-нет проблем,чекисткие ухватки живы и поныне.
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Питон Каа
Питон Каа
Стоило ли тогда его освобождать, чтобы потом опасаться за его жизнь. Мертвый Цемах нынче гораздо полезнее для Украины, чем живой. Мертвый - он "жертва Кремля", а живой - опасность для Украины и ее версии гибели Боинга.
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