"Может не дотянуть": названы два варианта "конца" главаря "ДНР"

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко может покинуть свою "должность" по состоянию здоровья или отправившись за решетку.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на мнения аналитика Игара Тышкевича и журналиста Дениса Казанского, отмечая, что Захарченко "может не дотянуть" до новых фейковых выборов в "ДНР".

Первый сценарий - радикальный, по аналогии с отставкой экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

"Какой-нибудь Александр Ходаковский (экс-секретарь так называемого "совета безопасности ДНР"), который не раз достаточно нелестно отзывался о Захарченко, объявляет его "предателем республики", шпионом СБУ, потомственным масоном, членом секты "Белое братство" и свергает главаря донецких террористов", - говорится в материале.

"Захочется вдруг так называемым "следственным органам ДНР" поиграться в борьбу с коррупцией. И они сделают вид, что Захарченко - коррупционер, арестуют его и могут даже якобы осудить. Для боевиков этот вариант наиболее интересен, ведь они могут тогда упрекнуть Украину, что она ни одного крупного чиновника не осудила, а они, мол, осудили", - рассказал Тышкевич.

Второй сценарий достаточно мирный. Согласно нему есть вариант, что Захарченко сможет уйти по состоянию здоровья.

"Такая традиция еще родом из СССР. Выпускается заявление, мол, Захарченко заболел, не может больше выполнять свои обязанности, его место занимает исполняющий обязанности, а потом этого и. о. как-то легитимизируют", - отметил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарченко признал масштабные потери "ДНР".