Может начаться за час: Генштаб дал пугающий прогноз по полномасштабной войне с Россией

Война на Донбассе с подачи России в течение одного часа может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций.

Об этом начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко заявил в интервью "Фактам". По его словам, аппетиты России растут.

"Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы ими вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия. По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев. Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", — сказал он.

Муженко оценил угрозу войны с Россией

Муженко предупредил, что интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса.

"Они пытаются восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина. Это первое. Второе. России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности", — пояснил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ООС Сергей Наев заявил, что если бы с Донбасса ушли российские войска, то Объединенные силы смогли бы полностью вернуть его под свой контроль в кратчайшие сроки.

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