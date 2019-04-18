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Может начаться за час: Генштаб дал пугающий прогноз по полномасштабной войне с Россией

5.8тЧитать материал на украинском

Война на Донбассе с подачи России в течение одного часа может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций.

Об этом начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко заявил в интервью "Фактам". По его словам, аппетиты России растут.

"Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы ими вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия. По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев. Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", — сказал он.

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Муженко оценил угрозу войны с Россией

Муженко оценил угрозу войны с Россией

Муженко предупредил, что интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса.

"Они пытаются восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина. Это первое. Второе. России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности", — пояснил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ООС Сергей Наев заявил, что если бы с Донбасса ушли российские войска, то Объединенные силы смогли бы полностью вернуть его под свой контроль в кратчайшие сроки.

Смотрите видео по теме:

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеРоссийская военная угроза
Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
УСРАІЛЬ ще ні кому не вдалося залякать! Беріть всі приклад з УСРАІЛЮ ! Уа товаісчі! Уа!
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Украины Историк
Украины Историк
Одним словом; если не выбрать президентом Порося, то наступит хаос, что позволит России начать войну!!!! Эту хохму Муженко повторяет за Порошенко уже давно, понимая, что в случае если Порося потеряет власть,то ему придется ответить и за котлы, и за Донецкий аэропорт,и за все промахи, совершенные и им, и Порошенко!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Ну так а что же тут пугающего. Бандерлоги верещат, что уже пять лет успешно сдерживают Российскую Армию на границе с Европой. Ну а раз так, то и дальше будут успешно сдерживать. Или все не совсем так? Или все совсем не так?
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