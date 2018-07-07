"Может, мост неправильный?" В сети показали свежие фото с пляжей Крыма

На пляжах в оккупированном Крыму по-прежнему нет туристов, несмотря на то, что купальный сезон в разгаре.

Свежие снимки из аннексированного полуострова показаны на странице в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым.

"Может, мост неправильной конструкции? Или освятили его плохо", - иронизируют пользователи. И добавляют: "Крым наш. Турист – нет".

Евпатория

Заозерное

может мост неправильной конструкции? Или освятили его плохо? pic.twitter.com/Zei3HhedZN — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 6 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали фото с крымского курорта Коктебель, который до аннексии полуострова пользовался большой популярностью среди туристов.