МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Может, мост неправильный?" В сети показали свежие фото с пляжей Крыма

Читать новость на украинском

На пляжах в оккупированном Крыму по-прежнему нет туристов, несмотря на то, что купальный сезон в разгаре.

Свежие снимки из аннексированного полуострова показаны на странице в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым.

"Может, мост неправильной конструкции? Или освятили его плохо", - иронизируют пользователи. И добавляют: "Крым наш. Турист – нет".

Новости
"Мы не знали": еще две немецкие компании угодили в скандал из-за Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали фото с крымского курорта Коктебель, который до аннексии полуострова пользовался большой популярностью среди туристов.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
20
Смешно
5
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги