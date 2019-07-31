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Может исчезнуть полностью: оккупанты спровоцировали новую катастрофу в Крыму

1.1т Читать материал на украинском

В аннексированном украинском Крыму повреждено порядка 33 га территории исчезающей Бакальской косы.

Об этом сообщают "Примечания" со ссылкой на так называемого министра экологии и природных ресурсов полуострова Геннадия Нараева. Отмечается, что кадастровая стоимость участка составляет более 16,2 млн рублей.

Из-за этого незаконный "глава" Крыма Сергей Аксенов обратился к прокурору. Он попросил провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на косе.

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Бакальская коса

Бакальская коса

qirim.su

Добыча этого природного ресурса в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, что привело к тому, что большая часть косы исчезла.

Отметим, с 2000 года Бакальская коса длиной 6 км – региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га – находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

До 2019 года на косе проводился молодежный форум "Таврида", позже он переехал в район Судака.

Как писал OBOZREVATEL, недавно крымский блогер Александр Горный, который активно поддерживает позицию Кремля, заявил, что Россия начала реализацию плана по возврату Крыма Украине. Его, по словам блогера, готова поддержать значительная часть жителей полуострова.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма Россия
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