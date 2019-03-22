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"Можем взять за 20 дней": сербский наемник "ДНР" разразился угрозами Украине

6.4тЧитать материал на украинском

Известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР", заявил, что при желании Россия якобы могла бы полностью оккупировать Украину за считанные дни.

Он цинично отметил, что этого еще не произошло, поскольку страна-агрессор якобы жалеет нашу страну. Наглыми угрозами Берич взорвался в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".

"Русская армия может взять Украину за 20 дней. Но сколько будет разрушено и сколько погибнет? Я скажу так: на Донбассе еще не было настоящей войны. Это когда по твоим позициям ведется артподготовка трое суток, и там ничего не остается. Ни окопов, ни блиндажей. И потом заходит пехота. Я помню это по Боснии, в начале 90-х — именно так мусульмане там воевали, примерно так действовали и хорваты. Одни фундаменты от домов оставались. Потом — наступление", — попытался напугать украинцев террорист.

Деян Берич

Деян Берич

"112 Україна"

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Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина пошла на создание поместной церкви только потому, что якобы не может оказывать сопротивление оккупантам на Донбассе.

"Все взаимосвязано — войны в Косово или с хорватами начинались с уничтожения православных церквей. Народ, потерявший веру, не может сопротивляться и воевать. Киев не смог победить в войне с Донбассом и тогда взялся за безоружные церкви", — сказал Берич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Берич пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе. По его словам, только за январь и февраль они составили 70 человек.

Напомним, что в начале марта Берича заметили на брифинге у спикера МИД России Марии Захаровой. Там он представился журналистом издания PolitRussia.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассероссийская пропаганда
Место
Украина
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
ФУФЛЫЖНИК.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Пусть эта сербская падаль съездит на родину и там расскажет за сколько дней и что можно взять, если успеет конечно до момента как очутится в тюрьме.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
бразилец лусварги тоже шо то там мямлил про"вазмем Киев", ниче, сейчас усиленно учит Кобзаря в сизо, хэ-хэ!
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