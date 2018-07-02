"Можем уничтожать с суши": в Украине сделали заявление о войне с Россией в море

Пополнение Военно-морских сил Украины катерами типа "Кентавр" является важным усилением, однако надо делать ставку на ракетный компонент.

Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец "Апострофу", концепцию украинского флота необходимо выстраивать с учетом реальных угроз, например, более мощных кораблей, которые есть на оснащении РФ.

"Сегодня, несмотря на особое внимание командования ВМС к этим малым бронированным катерам, надо делать ставку на усиление ракетного компонента оснащения Военно-морских сил - эти меры уже осуществляются. Интегральное сочетание этих усилий вполне может создать условия, когда мы сможем противостоять военному потенциалу России. Но, при всей важности этих маленьких шагов по катерами, я бы не переоценивал их военное значение в акваториях и Черного, и Азовского морей", – рассказал Згурец.

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При этом, по его словам, российские катера можно уничтожать и без соответствующих украинских суден.

"Российские десантные катера можно уничтожать с суши, поэтому стратегия защиты может строиться и без использования малых бронированных ракетных катеров. А катера типа "Кентавр" воевать с десантными и другими кораблями врага не будут, так как их назначение состоит в обеспечении рейдовых действий недалеко от суши, высадке десантной или иной группы", – добавил он.

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