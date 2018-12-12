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''Можем сдержать Россию'': озвучен прогноз по наступлению ВСУ на Донбассе

3.6тЧитать материал на украинском

На сегодняшний день ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии. Но полноценно перейти в атаку сил и средств у Украины пока что нет.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, вернуть Донбасс силовыми методами, одним резким наступлением сегодня невозможно.

"Россия может оперативно стянуть большое количество техники, в том числе и устаревшей по меркам РФ, например, Т-64, Т-72. Она это может сделать в течение месяца", – пояснил Тышкевич.

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Он напомнил, что в ВСУ сегодня на вооружении стоит всего около 800 танков. В то время как армия России насчитывает в строю 3030 танков и 10 200 танков на хранении.

Бронетехника ВСУ

Бронетехника ВСУ

"Вести наступательные бои, если Россия захочет ввести на Донбасс еще несколько батальонно-тактических групп? Не думаю, что такое наступление будет успешным, и я более чем уверен, что это понимают в том числе у нас в Генштабе и Минобороны", – подытожил он.

Ранее в эфире ObozTV волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай рассказал о военных планах России на Донбассе. По его убеждению, Кремль не собирается обострять ситуацию на линии соприкосновения до президентских выборов в Украине.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Игар Тышкевич
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныРоссияУкраинавойнаКонфликт армия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
"Украинский институт будущего".......а будущее то хоть какое? На подсосе мфв или на паперти с протянутой рукой?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Коля, срочно звони в СБУ ! Игар Тышкевич - сепар и провокатор. Порошенко же сказал, что его армия третья в Европе, а у москалей всё устаревшее и ржавое.
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минин евген
минин евген
Воронов Евгений, все устаревшее и ржавое. или надуаное! кацапы, похоже, испытывают нечеловеческую страсть ко всему надувному.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Я весь иззапутался ...а зачем России в войне применять устаревшие танки???? У нас очень много современных...очень много...кроме того у нас много новых самолетов...очень много ...вертолетов....ракет......Что за бред??? Воевать так воевать
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, кацапские "современные"нихуя ж не работают. все смотрели видео на ютюбе, все смеялись. животное поцми, весь мир смеялся с кацапских "современных" танков.
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