''Можем сдержать Россию'': озвучен прогноз по наступлению ВСУ на Донбассе

На сегодняшний день ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии. Но полноценно перейти в атаку сил и средств у Украины пока что нет.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, вернуть Донбасс силовыми методами, одним резким наступлением сегодня невозможно.

"Россия может оперативно стянуть большое количество техники, в том числе и устаревшей по меркам РФ, например, Т-64, Т-72. Она это может сделать в течение месяца", – пояснил Тышкевич.

Он напомнил, что в ВСУ сегодня на вооружении стоит всего около 800 танков. В то время как армия России насчитывает в строю 3030 танков и 10 200 танков на хранении.

Бронетехника ВСУ

"Вести наступательные бои, если Россия захочет ввести на Донбасс еще несколько батальонно-тактических групп? Не думаю, что такое наступление будет успешным, и я более чем уверен, что это понимают в том числе у нас в Генштабе и Минобороны", – подытожил он.

Ранее в эфире ObozTV волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай рассказал о военных планах России на Донбассе. По его убеждению, Кремль не собирается обострять ситуацию на линии соприкосновения до президентских выборов в Украине.

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