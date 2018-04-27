"Можем пойти вперед": на передовой прокомментировали смену названия АТО

Изменение формата операции на Донбассе с АТО на Операцию Объединенных сил создает предпосылки для успешного наступления вооруженных сил на позиции боевиков.

Об этом в эфире ObozTV заявил, командир взвода 10-й ОГШБр Глеб Бабич.

"Надежда на динамичное развитие ситуации в нашу пользу есть. Передача централизованной власти военным в этом плане вселяет надежду. Если к этому будут политические и общемировые предпосылки, то мы вполне можем это все сделать. Но это не значит, что это нужно делать срочно прямо 1-го мая или 2-го мая", - отметил он.

При этом Бабич выразил уверенность, что террористам так называемых "Л/ДНР" введенный особый порядок не понравится.

"По моему мнению, реакция обязательно будет. Я не знаю, насколько она будет глобальна. Предпосылок к этому я не вижу. То, что им это не понравится – это точно. То, что сейчас управление будет централизовано в руках военных, это не может понравиться той стороне", - подчеркнул офицер.

По словам Бабича, особый порядок никак не отразится на ограничении свобод цивильного населения.

Как сообщал "Обозреватель", с началом проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 30 апреля начнет действовать особый порядок.