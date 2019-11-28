"Моторолу подорвали, Пушилину – экзотика": скандал с флагом "ДНР" в Токио получил продолжение

Представители сборной по карате так называемой "ДНР" подарили главарю боевиков Денису Пушилину катану после посещения чемпионата мира в Японии.

Об этом в своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Эксперт отметил, что подарок может быть своеобразным намеком для Пушилина.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин t.me/allgolobutsky

"Та "сборная ДНР по каратэ", которая спокойно съездила на Чемпионат мира в Японии и даже привезла награды, похвасталась, что к ним обращаются по проведению обучающих семинаров за рубежом, и подарила "главе ДНР" Пушилину катану" – написал Голобуцкий в Telegram.

При этом он сделал предположение, что подарок как-то связан с будущим главаря боевиков и судьбой его предшественников, которые погибли насильственной смертью.

"Это такой намек? Моторолу взорвали в лифте, Гиви - в кабинете, Захарченко - в кафе, а для Пушилина экзотику приготовили?" – предположил он.

Также Голобуцкий подчеркнул, что сам факт того, что "национальная сборная" непризнанной самопровозглашенной республики приняла участие в соревнованиях по каратэ в Японии является "факапом" Министерства иностранных дел Украины. Также он высказал сожаление о том, что эту ситуацию "вряд ли можно изменить".

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как посольство Украины в Японии прокомментировало участие так называемой "сборной ДНР" на IX Кубке мира по каратэ KWF в Токио. Дипломаты передали МИД Японии ноту с официальной позицией Украины.

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