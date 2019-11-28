Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Моторолу подорвали, Пушилину – экзотика": скандал с флагом "ДНР" в Токио получил продолжение

10.1т
Читать материал на украинском

Представители сборной по карате так называемой "ДНР" подарили главарю боевиков Денису Пушилину катану после посещения чемпионата мира в Японии.

Об этом в своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Эксперт отметил, что подарок может быть своеобразным намеком для Пушилина.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин

t.me/allgolobutsky

Новости
Флаг "ДНР": Япония угодила в скандал из-за Кубка мира по каратэ

"Та "сборная ДНР по каратэ", которая спокойно съездила на Чемпионат мира в Японии и даже привезла награды, похвасталась, что к ним обращаются по проведению обучающих семинаров за рубежом, и подарила "главе ДНР" Пушилину катану" – написал Голобуцкий в Telegram.

При этом он сделал предположение, что подарок как-то связан с будущим главаря боевиков и судьбой его предшественников, которые погибли насильственной смертью.

"Это такой намек? Моторолу взорвали в лифте, Гиви - в кабинете, Захарченко - в кафе, а для Пушилина экзотику приготовили?" – предположил он.

Также Голобуцкий подчеркнул, что сам факт того, что "национальная сборная" непризнанной самопровозглашенной республики приняла участие в соревнованиях по каратэ в Японии является "факапом" Министерства иностранных дел Украины. Также он высказал сожаление о том, что эту ситуацию "вряд ли можно изменить".

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как посольство Украины в Японии прокомментировало участие так называемой "сборной ДНР" на IX Кубке мира по каратэ KWF в Токио. Дипломаты передали МИД Японии ноту с официальной позицией Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "каратэ" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
каратэ
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
58
11
Смешно
0
Интересно
19
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вашему клоуну в Париже уже приготовили в подарок пианино с демонтированной крышкой для клавиатуры, что бы, не дай Бог, не прищемил и не отшиб. Пусть "играет" ещё 4,5 года до конца срока на радость всех. Надеюсь, на велосипеде он не расшибётся об стену, а то жалко будет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ще не вмерла, надейся и жди- вся жизнь впереди.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги