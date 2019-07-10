Мост в "ЛНР": в Кабмине прояснили ситуацию с обещанием Зеленского

Ремонт полуразрушенного моста в Станице Луганской, который связывает подконтрольные Украине территории с "ЛНР", возможен лишь после того, как оккупанты отведут войска.

Об этом рассказал в эфире ObozTV заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, оценивая намерение президента Владимира Зеленского восстановить мост.

"Линия разграничения должна проходить посредине моста. Но в 2019 году, прикрываясь людьми, которые переходили мост, боевики вышли фактически на наш берег и там построили укрепления. Даже штурмовать эти укрепления было невозможно, потому что это единственный переход в Луганской области. Это создавало большие трудности, в том числе с ремонтом моста", – отметил замминистра.

"Тема ремонта моста обсуждается уже много лет. Но для того, чтобы мост начать ремонтировать, надо, чтобы противоположная оккупационная сторона отвела войска и демонтировала укрепления, которые наверху у них есть. Если это случится – тогда да. Сама по себе идея ремонта давно обсуждается. Не знаю, кто бы был против", – добавил он.

Грымчак также напомнил о ситуации в пункте пропуска "Золотое", открытие которого саботируют боевики "ЛНР".

"Я бы вспомнил переход на "Золотом", который Украина построила, полностью подготовила и готова была его запустить в любой момент, даже сегодня. Наши сотрудники, пограничники и фискалы, там находятся. Но та сторона не открывает переход, хотя он и есть в Минских договоренностях", – подчеркнул он.

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской, где ранее состоялся отвод украинских подразделений. По данным президента, сегодня полуразрушенный мост между районами, подконтрольными Украине и террористам "ЛНР", ежедневно пересекает до 10 тыс. человек.

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