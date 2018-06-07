Когда увидела в Фейсбуке фото работающего на пятом году войны в прифронтовом Мариуполе кафе "Москва" - сначала не поверила собственным глазам. Но вот они - фотки весьма посредственного с виду заведения, который, между прочим, не брезгуют (судя по тем же фото) посещать жители города. Жители города, который до сих пор зализывает раны после обстрела микрорайона "Восточный" в январе 2015 года российскими "Градами". Управляли которыми, вполне вероятно, "гости" из той же Москвы. Жители города, который до сих пор засыпает и просыпается под канонаду взрывов на восточном фронте российско-украинской войны.

Кафе "Москва" в Мариуполе Facebook Александра Синилова

Кафе "Москва" в Мариуполе Facebook Александра Синилова

Но уже через пару минут "переваривания" самого факта существования где-то в воюющей стране людей, которые считают возможным и целесообразным называть свое заведение в честь столицы страны-агрессора, и тем более - людей, которые несут в подобное заведение свои деньги - приходит осознание: ничего неожиданного на самом деле в этом нет.

Почему бы и не существовать в Мариуполе кафе с названием "Москва", если все годы войны чуть ли не из каждого, даже небольшого городка Донбасса ежедневно гоняют маршрутки на Ростов-на-Дону, Краснодар, в ту же Москву или Питер?

Билборд в Мариуполе Facebook Анны Молчановой

Если на автостанции в Константиновке вам предложат с десяток вариантов добраться до "запоребрика" и ни одного - доехать до Киева?

Если даже в самом Киеве все столбы и даже доски объявлений в вагонах метро услужливо предлагают "ежедневные рейсы в Крым"?

Реклама в вагоне Киевского метрополитена

Объявления у входа в подземку на станции метро "Выдубичи" в Киеве

Так ли уж неожиданно появление кафе "Москва" в Мариуполе, если в столице Украины так долго и с таким скрипом переименовывали Московский проспект, но так и не удосужились переименовать Московские улицы, которых только в Киеве есть аж две, а по Украине - 11? И это - только в крупных городах. Сколько их пооставалось до сих пор в малых городах и селах - не скажет, наверное, никто.

Мы так любим ругать власть за якобы нежелание признать, что на Донбассе идет война, а не АТО, ООС или еще что-то. Мы громко возмущаемся из-за очередного витка "глубокой обеспокоенности" Европы событиями на востоке нашей страны. Мы с готовностью репостим в соцсетях обвинения в адрес руководителей государства в нежелании заканчивать войну из-за собственных меркантильных интересов.

Но, как оказывается, далеко не все мы готовы отказаться от походов в условное кафе "Москва", если там дешевле или вкуснее кофе.

Мы проглатываем постоянные скандалы вокруг агрессивного неприятия украинского языка в отдельных заведениях сферы обслуживания или торговли - потому что там дешевле, ближе к дому или просто потому, что "украинцы - толерантная нация". Мы не собираемся отказываться от привычных поездок на отдых в оккупированный Крым - потому что "мы так делали всегда", от походов на концерты российских "звезд" - потому что "искусство выше политики", и возмущаемся попыткам запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу из России - потому что "это же просто спорт!"...

Очень часто мы даже не можем заменить табличку с названием улицы на своем доме после декоммунизации - и пока наши соседи живут на улице Солнечной, мы продолжаем прозябать на Советской, хотя дома наши находятся рядом...

Пока одни живут на Солнечной ...

... другие доживают на Советской

Конечно, можно пойти и облить краской вывеску мариупольской "Москвы". Можно набить морду перевозчику, который гоняет на Ростов и обратно из Краматорска. Но пока мы не наведем порядка в собственных головах - угрожающая тень "русского мира" неотступно будет нас сопровождать. Как бы мы не пытались от нее убежать.