Москва – о 'российском Донбассе': признаем Донецк и Луганск территорией Украины

Россия не заинтересована в присоединении оккупированных территорий Донбасса.

С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью радиостанции "Говорит Москва", прокомментировав слова бывшего главаря "ДНР".

"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины. У нас есть Минский процесс, в рамках которого идёт вопрос о придании этим территориям особого статуса", – заявил он.

По его словам, Луганск и Донбасс могли бы стать "мостом" для налаживания отношений между Россией и Украиной.

Как писал OBOZREVATEL, накануне бывший главарь "ДНР" Александр Бородай заявил об "официальном" присоединении оккупированного Донбасса к России в ближайшее время.

"Я уверен, что в относительно скорые сроки "республики Донбасса" станут уже не де-факто частью РФ, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре", – говорил террорист.