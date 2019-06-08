"Москва испытывает Зеленского": генерал раскрыл план Кремля

Последнее обострение боевых действий на Донбассе свидетельствует о том, что Россия пытается оказать давление на украинскую сторону и испытать на прочность ее нового президента.

"Цель этих обстрелов – подорвать Минские договоренности", - заявил OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Российская сторона пытается давить с тем, чтобы показать и новой команде, и украинскому обществу, что, дескать, вам надо идти на уступки, вам надо становиться на колени и подписывать то, что выгодно, прежде всего, России, а потом уже вам", - заявил генерал.

Бойцы ВСУ, иллюстрация iMAG.one

По его мнению, время для обострения на Донбассе было выбрано с учетом "определенных шатаний" в украинском обществе, в ситуации, когда обсуждаются предложения "прекратить, не стрелять, отменить блокаду".

"Украину фактически склоняют к тому, чтобы она согласилась на известную формулу Штайнмайера – сначала политические договоренности, а потом – по безопасности", - убежден Богдан.

По его оценкам, "напряженность будет сохраняться до тех пор, пока не завершатся парламентские выборы, пока окончательно не будет сформирован состав высших органов государственного управления, не будет создана новая коалиция в парламенте, сформировано новое правительство и так далее".

В то же время генерал подчеркнул: "Намерения Кремля воспользоваться внутриполитической ситуацией в Украине напрасны, потому что в целом управляемость обеспечена, Вооруженные Силы выполняют свои функции, выполняют и спецслужбы. И главное, что мы не потеряли, а наоборот, наращиваем поддержку проукраинской международной коалиции".

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассесущественно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

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