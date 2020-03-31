Москва должна вмешаться: ЕС выдвинул жесткое требование к России по Донбассу

Германия и Франция выразили обеспокоенность из-за ограничений, якобы под предлогом противодействия распространению коронавируса, работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории самопровозглашенных республик "Л/ДНР", а также призвали Москву повлиять на оккупационную так называемую власть.

С таким заявлением выступили в частности министры иностранных дел этих стран Гайко Маас и Ле Дриан. Оно было обнародовано вечером 30 марта, передает DW.

"Вспышка пандемии коронавируса не может служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ и выполнению ею своего мандата", – говорится в документе о введении оккупантами ограничений 21 марта.

Так, Берлин и Париж считают, что сотрудники СММ ОБСЕ должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольных правительству территориях. По мнению министров, Москва использовать свое влияние, чтобы обеспечить такой доступ.

Кроме этого, в совместном заявлении главы дипломатических ведомств Германии и Франции указывается требование об отмене ограничения на доступ к неподконтрольных Киеву территорий представителей ООН, а также международных гуманитарных и неправительственных организаций, в том числе и Международного комитета Красного Креста (МККК). По словам министров, такие договоренности были достигнуты во время последнего саммита "нормандской четверки" в Париже.

censor.net.ua

Также они напомнили сторонам конфликта о необходимости реализации и других достигнутых на саммите договоренностей: открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда, определение зон разведения, воплощение проектов по разминированию и нового обмена удерживаемыми лицами.

"Берлин и Париж и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Так же обе страны по-прежнему выступают за достижения длительного и мирного решения конфликта в Донбассе на основе полного воплощения минских договоренностей", – говорится в заявлении министра иностранных дел Германии и Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратилась к сторонам контактной группы по Донбасса с призывом ввести глобальное перемирие из-за пандемии коронавируса.

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