"Московский фашизм!" В России активистов наказали за флаг Украины

В Санкт-Петербурге арестовали крымскотатарского активиста Асана Мумджи из-за украинского флага.

По данным лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, это случилось, когда патриот вышел в поддержку украинского узника Кремля, незаконно удерживаемого в СИЗО, Олега Сенцова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мумджи вместе с Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой задержали 2 июня у здания Петроградского суда, когда они стояли с украинским флагом и плакатом в поддержку Олега Сенцова", – отметил Чубаров.

Активисты держали плакат, на котором было написано "Нет московскому фашизму".

Как сообщила "Группа помощи задержанным СПб" со ссылкой на ОВД-Инфо, суд арестовал Мумджи на девять суток.

"Суд признал Мумджи виновным в организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Сообщалось, что на активиста также составили протокол о неповиновении распоряжению полиции (ст. 19.3 КоАП), но это не подтвердилось", – отметили петербургские активисты.

В сообщении также говорится, что Смирнову отпустили из полиции.

"Смирнову отпустили из полиции без составления протокола. Кожеватову и Мумджи оставили в отделе на ночь. На Кожеватову составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Суд у нее должен состояться также 3 июня. Марию Кожеватову арестовали на 15 суток, она объявила голодовку", – пояснили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 1 и 2 июня по всему миру прошла глобальная акция поддержки украинца. В России митинги не согласовали, потому активисты вышли на одиночные пикеты.