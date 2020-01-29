Обманщик и известный редактор: кто организовал грязную кампанию Фукса против Бродского

Фигурант ряда громких криминальных дел, заведенных против него как в России, так и в Украине, Павел Фукс засветился в скандале. Речь идет о грязной пиар-кампании против известного украинского бизнесмена Михаила Бродского.

Летом 2019 года к нам в общественную организацию “Укрмедиа”, так как мы проводим консультации и оказываем услуги в области медиа и коммуникаций, обратился целый ряд украинских политиков, гражданских активистов и бизнесменов, которые стали объектом грязных интернет-кампаний.

Целью заказчиков было дискредитировать жертву, безнаказанно оскорбить честь и достоинство.

Так как крайне сложно было определить владельцев сайтов, на которых была размещена данная информация, мы начали просто накапливать ее, расширяя список сайтов, занимающихся черным пиаром, и их жертв.

Изначально мы собрали базу из более чем 300 сайтов и выделили ряд фигурантов, с частью из которых вышли на контакт.

Тем не менее расследование буксовало. Да, у нас было достаточно свидетельств того, что за большинством грязных пиар-кампаний стоит один координационный центр или некий обменник черного пиара. Вот только проверить это не получалось.

Огромным прорывом в расследовании стало знакомство с группой интернет-специалистов, которые, как оказалось, являлись бывшими сотрудниками офиса компании “Orange Sky” Игоря Мизраха, которые оказались без работы после того, как их работодателя взяли на горячем.

30 августа 2019 года “доверенное лицо президента” - Игорь Мизрах и “представитель Офиса президента” - Сергей Жданов, а с ними и посредники Аркадий Матуляк и Александр Иванчук были задержаны Военной прокуратурой совместно с СБУ в результате спецоперации на улице Банковой, прямо напротив Офиса президента, при попытке получить взятку в размере 250 000 долларов США за место руководителя в “Укроборонпроме”.

Но вернемся к компании Игоря Мизраха “Orange Sky”, которая за деньги была готова превратить любого честного и порядочного человека, как минимум в преступника.

Просто хрестоматийным примером такой грязной заказухи стала выявленная нами серия материалов, направленных против бизнесмена Михаила Бродского, которую, как оказалось, размещала на сайтах Мизраха главный редактор интернета-проекта из орбиты Александра Грановского “Буквы” Катерина Рошук.

Как свидетельствуют сотрудники офиса Мизраха, непосредственно Катерина полностью вела эту кампанию и вся коммуникация проходила исключительно через нее.

По словам самого редактора, заказчиком данной черной пиар-кампании был московский бизнесмен, фигурант дела о мошенничестве в особо крупных размерах Павел Фукс.

Катерина в этом проекте выступала не просто как посредник. К ней обратились прежде всего потому, что она свою работу сделает качественно.

Поэтому вопросы подготовки и согласования материалов для публикаций, выбора круга изданий где они будут опубликованы, а также бюджет проекта непосредственно с Фуксом утверждала сама Катерина, редактор издания “Буквы”.

В офис Мизраха материалы поступали уже готовые, а потому все, что требовалось от сотрудников – разместить ее на своих и партнерских сайтах и “разогнать”.

Оплата велась за каждый оскорбительный пост, размещенный на ресурсах сети Мизраха. Сумма вознаграждения за одну публикацию составляла 300 долларов США. Вот часть внутренней переписки из чата работников офиса Мизраха, приоткрывающая завесу тайны над их противоправной деятельностью:

Как видите, кампания по Михаилу Бродскому была очень активной. Всего в рамках грязной рекламной кампании за размещение материалов через Катерину Рошук Мизраху было передано около $20 000 суммами от 2 000 до 4 000.

Деньги в основном водитель Мизраха забирал в кафе, расположенном на третьем этаже “Мандарин плаза” или на заправке “Сокар” близ метро “Дружбы народов”.

Отдельно Катерина разместила заказ на сайт, ориентированный на Израиль. Там также планировалось размещать оскорбительную, лживую информацию про Михаила Бродского на иврите и на английском с целью его международной дискредитации.

За это Мизрах получил предоплату в размере 8000 долларов США. Как утверждают бывшие сотрудники его офиса, сайт так и не успели сделать, так как их шефа задержали 30 августа 2019 года под Офисом президента на другом, не менее прибыльном деле.

История с офисом Мизраха, казалось бы, уже достаточно отвратительная и в достаточно мере проливает свет на “честных” бизнесменов и журналистов, которые не брезгуют поливать грязью публичных людей, и, наверное, даже находят это забавным. Вот только это еще не конец. Компания Мизраха “Orange Sky” больше всего денег зарабатывала не на публикации, а наоборот – на “снятии” грязных материалов с публикации.

Суммы за “снятие” были иногда просто космические и доходили до полумиллиона долларов за “полную зачистку”. Так вот, Павел Фукс, обращаясь через Катерину Рошук для установки материалов, сам был жертвой вымогательства Игоря Мизраха!

Тут надо отметить, что предприимчивый бизнесмен не смог пройти мимо колоритной фигуры Павла Фукса. Тем более, что он точно знал как тот болезненно реагирует на такие публикации.

Именно поэтому на страницах сети его сайтов, а их порядка 1400, с завидной регулярностью стали появляться материалы и о самом Фуксе! И это работало! По словам бывших сотрудников офиса Мизраха, благодаря такой предприимчивости шефа, чуть ли не ежемесячно к ним на Банковую приезжала “пиарщица” Фукса и платила за “снятие” материалов, направленных против ее патрона!

Иными словами Павел Фукс сам находился в яме, которую, щедро финансируя, рыл для Михаила Бродского! При этом, заметьте, что действительно смешно, за публикации против Фукса никто не платил. И только он своими платежами дальше развивал это рынок грязного пиара против себя!

От редакции OBOZREVATEL: интересен и тот факт, что это отнюдь не все заказные материала против Михаила Бродского:

Мягко говоря "сомнительное" издание Власти.Нет выдало глупый фэйк о сыне Бродского, Юрие. Заказчики материала выдали местного киевского наркомана за сына главы редакционного совета. Статья настолько абсурдна, что даже при поверхностном сравнении фото становится ясно, что это абсолютно два разных человека.

Наркотема разгоняется и на других "сливных бочках", который кормятся за деньги одиозного Фукса. Тут уже семью Бродского обвиняют якобы в крышевании "крупнейшей нарколаборатории" в истории Украины.

За деньги проплаченные статьи публикуют и более известные сайты. Так, "Голос" опубликовал информацию о том, что якобы Бродский создал партию "Регионы вперед!". При этом в публичном доступе никакой информации о партии попросту нет, потому что существует она лишь в больном воображении заказчиков "чернухи".

Это же издание опубликовала фэйк об огромной вилле Бродского, в которую он переедет якобы после "ареста" в Украине.

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