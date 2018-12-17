МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Москитный компонент'': в ВМС рассказали, как защититься от агрессии России

2.2тЧитать материал на украинском

Украина должна создать флот из малых кораблей для защиты от России в Черном и Азовском море.

Такое мнение высказал командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в интервью "Голосу Америки" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Он уточнил, что во время его рабочего визита в США обсуждали наполнение "матрицы" ВМС, помощь персоналу и накопление материально-технических средств для отражения агрессии.

"Нужно как можно скорее построить "москитный компонент" корабельного состава, который мог бы быстро реагировать на все эти события и имел бы достаточный боевой потенциал. Есть некоторые проблемы, все эти проблемы были обсуждены, и я надеюсь, что они будут решены с помощью наших партнеров", – сказал командующий ВМС.

Новости
Санкции за агрессию в Черном море: Россия пригрозила жестким ответом

Он отметил, что корабли большего класса – корветы, фрегаты – строятся не один год и передают флоту годами. Потому Воронченко назвал это долгосрочной перспективой.

Игорь Воронченко

Игорь Воронченко

Скриншот

"Мы просчитываем все варианты обострения обстановки и весь состав сил и средств, которые нужно там привлекать. Уверен, что мы сделаем все, чтобы стабилизировать обстановку", – подчеркнул командующий ВМС.

Воронченко также прокомментировал тот факт, что в 2019 году на вооружение Украины поступят два американских катера.

"Это – не капля в море. Нам сейчас такой класс катеров нужен. Это патрульные катера. Сейчас отрабатывается вопрос проведения регламентных работ, подготовки экипажа и скорейшей передачи", – пояснил он, добавив, что нужно наращивать количество таких судов в ВМС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

''Москитный компонент'': в ВМС рассказали, как защититься от агрессии России

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

10 декабря стало известно, что в районе Керченского пролива заблокированы 104 суда.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Теги
Черное мореКерченский проливАзовское мореВМС Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
18
Смешно
13
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Когда от Украины отделятся земли Новороссии, для нее актуальной останется только Днепровская флотилия, а речные катерки типа "Гюрза-М" отлично для нее подойдут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Один уже собирался нападать "волчьей стаей" сейчас под шконкой лежит.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги