''Москитный компонент'': в ВМС рассказали, как защититься от агрессии России

Украина должна создать флот из малых кораблей для защиты от России в Черном и Азовском море.

Такое мнение высказал командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в интервью "Голосу Америки" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Он уточнил, что во время его рабочего визита в США обсуждали наполнение "матрицы" ВМС, помощь персоналу и накопление материально-технических средств для отражения агрессии.

"Нужно как можно скорее построить "москитный компонент" корабельного состава, который мог бы быстро реагировать на все эти события и имел бы достаточный боевой потенциал. Есть некоторые проблемы, все эти проблемы были обсуждены, и я надеюсь, что они будут решены с помощью наших партнеров", – сказал командующий ВМС.

Он отметил, что корабли большего класса – корветы, фрегаты – строятся не один год и передают флоту годами. Потому Воронченко назвал это долгосрочной перспективой.

Игорь Воронченко Скриншот

"Мы просчитываем все варианты обострения обстановки и весь состав сил и средств, которые нужно там привлекать. Уверен, что мы сделаем все, чтобы стабилизировать обстановку", – подчеркнул командующий ВМС.

Воронченко также прокомментировал тот факт, что в 2019 году на вооружение Украины поступят два американских катера.

"Это – не капля в море. Нам сейчас такой класс катеров нужен. Это патрульные катера. Сейчас отрабатывается вопрос проведения регламентных работ, подготовки экипажа и скорейшей передачи", – пояснил он, добавив, что нужно наращивать количество таких судов в ВМС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

10 декабря стало известно, что в районе Керченского пролива заблокированы 104 суда.