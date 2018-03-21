Москаль запретил маски и балаклавы на Закарпатье

Глава Закарпатской Облгосадминистрации Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций на территории региона закрывать лицо балаклавами или масками.

Распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области" чиновник подписал 21 марта, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица", – сказано в сообщении.

Также полиции поручено с профилактической целью идентифицировать таких людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо. Это делают разве что воры или хулиганы", – заявил Москаль.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Москаль установил новый выходной для Закарпатья.