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16 сентября • обновлено в 11:45
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"Планировали в 2010 году": Москаль раскрыл неизвестные факты об аннексии Крыма

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Российская Федерация планировала аннексию Крыма еще в 2010 году и готовилась к вторжению с 2009 года.

Об этом заявил бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на телеканале NEWSONE. По его словам, ситуация в автономной республике была известна ему не понаслышке, поскольку с мая 2006 года по январь 2007 года он был представителем президента в Крыму, а также работал начальником главного управления МВД в Крыму с 1997 по 2000 год и в 2009 году.

"В 2009 году меня позвали и сказали: срочно вводим должность заместителя министра, вперед в Крым, россияне готовятся к захвату Крыма. Это было известно в 2009 году… Сценарий был один, где сначала захватят парламент, Совет министров… Мы сделали все, чтобы этого не допустить. Моя совесть относительно Крыма чиста", – подчеркнул Москаль.

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Геннадий Москаль

Геннадий Москаль

LIGA.net

Откуда поступала эта информация, бывший чиновник не уточнил, однако подчеркнул, что, работая над ней, сделал все, что от него зависело.

"Я предупредил и главу Верховной Рады, и главу Совета министров – не дай Бог… Я с вами долго разговаривать не буду. Я с вами наведу порядок по милицейский понятиям", – вспоминает Москаль.

Подытоживая, он добавил, что если бы беглый экс-президент Украины Виктор Янукович проиграл выборы 2009-2010 годов, то Россия сразу бы реализовала сценарий оккупации Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников рассказал, что первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков (1994-1995) готовил отделение Крыма от Украины, ведь был настоящим сепаратистом.

Он напомнил, что Мешков назначил главой своей администрации россиянина, сформировал правительство из москвичей и ввел московское время.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Геннадий Москаль Виктор Янукович
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дайте ему какую-нибудь награду за эту историю. Он сделал все от него зависящее.....
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