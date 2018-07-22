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Марина Петик
Марина Петик
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Обманывают даже на вениках. Как мошенники наживаются на экономных украинцах

2.2тЧитать новость на украинском

Мошенники продолжают зарабатывать на наивных украинцах. Особенно в ходу разводы на летних ремонтах. Строители выпрашивают у хозяев авансы и просто исчезают. А иногда даже разыгрывают целые спектакли. В результате люди остаются в не отремонтированном жилье, со старыми заборами и без денег.

Эксперты советуют обязательно заключать договора, составлять сметы и не давать денег заранее. OBOZREVATEL разбирался в тонкостях развода.

Ни забора, ни денег

Ольга Лавренюк из Харькова запланировала летом отремонтировать забор на даче.

"Он у нас деревянный, часть его уже давно прогнила. Решила поменять. Нашла предложение на сайте бесплатных объявлений, человек писал, что ремонтирует все - мастер на все руки. Созвонилась. Он попросил предоплату на строительные материалы. Я сначала засомневалась, предложила вместе съездить в магазин и купить все, что нужно. Он сказал, что ехать нужно далеко, на какой-то склад за городом, там дешевле. Два раза откладывал поездку, пока я не согласилась и не кинула ему на карту 2500 гривен", - рассказала OBOZREVATEL Ольга.

По ее словам, после этого они еще пару раз созванивались.

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"Первый раз он пожаловался, что у него спустило два колеса на машине. Второй раз я уже серьезно с ним разговаривала, он назначил время в воскресенье, что завезет материалы, посмотрит объект и начнет с понедельника. На этом трубку брать он перестал. Прошло уже больше месяца, я так понимаю, что плакали мои деньги", - жалуется Ольга.

Только грязная форма осталась

Ее "коллега" по несчастью Виктор Самойленко. Его дача находится в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. Этим летом он решил отремонтировать фасад дома – утеплить, покрыть штукатуркой, покрасить.

"Черт меня дернул немного сэкономить и нанять бригаду. Причем бригадира мне даже один знакомый посоветовал, мол, он ремонтировал ему дом в Одесской области, и все было хорошо", - с горечью рассказал нам Виктор.

Причем строитель-мошенник все обставил так, что сразу и не догадаешься: приехал посмотреть объект, сделал толковые предложения, где и как нужно поправить, даже замеры провел.

"Сказал, что нужен небольшой аванс на закупку инструментов. Дал я ему пару тысяч. Надо сказать, через два дня он привез мне во двор небольшой миксер для смешивания раствора. Какие-то щетки, скребки, начал что-то там отбивать сбоку. Потом попросил денег на болгарку, мол, его старая сломалась, никто в аренду не дает - сейчас сезон. Я засомневался, куда мне потом эта болгарка. Но мастер уверил, что четыре тысячи я смогу вычесть из его зарплаты за инструмент, так и договорились. Словом, работа кипела", - вспоминает Виктор.

Потом мастер заявил, что нужно заказать материалы для отделки дома: лучше все сразу, чтобы несколько раз не ездить.

"Предложил даже с ним на склад поехать. Мне некогда было, говорю, вот тебе деньги, завози. Взял он 40 тысяч гривен. Потом звонит, мол, тут краска продается с хорошей скидкой, давай все возьмем сразу. Приехал, взял у жены еще 20 тысяч. И все, пропал. Телефон отключен, болгарки нет, миксер его у меня стоит, даже его грязная форма валяется. Спрашиваю у знакомого - как фамилия прораба и где живет. А он не знает, оказывается, и дом тот ему не ремонтировал, а только собирался. Тьфу ты. Заявление в полицию я, конечно, написал и теперь сам ищу этого мастера", - отметил Виктор.

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А жительница Киева Светлана Коровай рассказала, как руководитель бригады строителей обманул ее.

"Нужно было отремонтировать старую бабушкину двухкомнатную квартиру. Она мне в наследство досталась, я два года собирала деньги на то чтобы навести там порядок. Нашла бригадира, им нужно было переложить кафель в ванной и на кухне. И покрасить потолки, переклеить обои, для этого выровнять стены. Вроде приезжала, контролировала. Бригадир отчитывался передо мной чеками из "Эпицентра", - пояснила нам Светлана.

Женщина признает, что плохо разбирается в строительных товарах: сколько уголков нужно было, профилей.

"Но кафеля мне показалось многовато взяли. И все время напротив каких-то мелких товаров стояли галочки. Я спрашиваю, чего вы мне каждую неделю по десять веников и щеток покупаете, и что за галочки там стоят? Он обиделся, мол, мы же и мусор убираем, все нужно вымести, веники быстро стираются. И только потом мне подруга подсказала - раз стоят галочки в чеке, эти товары они покупали, а потом сразу сдавали в магазине, вот галочками и отмечены. То есть такое небольшое мошенничество - каждую неделю лишние 300-500 грн. Мы с ней посчитали и плитку, половину просто украли строители", - говорит Светлана.

Разобрал кондиционер

На форумах также хватает жалоб на строителей-обманщиков.

sovet.kidstaff.com.ua

sovet.kidstaff.com.ua

"Берет предоплату за изготовление плинтуса и паркетной доски и не делает продукцию. И деньги не возвращает. Его сайты сейчас заблокированы, но, возможно, он берет заказы с других сайтов", - предупреждает один из пользователей.

Обманул с плинтусами

moshenniki.com.ua

Также обманывают украинцев и с ремонтом бытовой техники. Один из участников форума о мошенниках рассказал свою историю, как он вызвал мастера отремонтировать кондиционер: "Приехал некий мастер Иван, разобрал кондиционер и сказал, что потребуется дополнительный выезд, ну а пока с вас 1500 грн. Как я потом понял, Иван оценивает свои услуги не по объему работ, а по ремонту в вашей квартире. Чем дороже, тем больше он запросит денег".

Естественно, с тех пор пострадавшие его не видели, а его телефон не отвечает на номера старых клиентов. Трубку берут, только если звонят с незнакомого номера.

Разобрал кондиционер и исчез

moshenniki.com.ua

Берите отпуск и следите

Руководитель строительно-ремонтной компании Олег Шевелев советует ни в коем случае не давать аванс работникам, которые будут делать ремонт без договора.

"Многие просто пытаются сэкономить, нанимают шабашников и в результате остаются без денег и без ремонта. Обязательно заключайте договор со строителями, там должно быть прописано - сколько и за что дается аванс, на каких этапах проводится расчет. В больших фирмах аванс вообще не должны брать, у них есть средства на закупку материалов. Или ездите вместе со строителями на закупку и сами оплачивайте материалы, берите чеки и следите, сколько тратят. Вообще главная ошибка людей в том, что они полагаются на строителей и ничего не контролируют. Возьмите отпуск и не выходите из квартиры, так легче контролировать, при вас уже кафель не вынесут", - объяснил OBOZREVATEL Шевелев.

Также он не советует оплачивать инструменты. "У строителей должны быть свои инструменты, это их проблема. Зачем вам потом их кисточки или шуроповерты? Это сразу должно заставить насторожиться – действительно ли перед вами строитель?" - говорит мастер.

Юрист Иван Либерман также советует заключать договора.

"Если вы будете сами нанимать строителей по объявлениям, то 50 на 50 можете попасть на мошенника. Будьте к этому готовы. В таком случае хотя бы попросите паспортные данные ремонтника или сфотографируйте его паспорт, чтобы потом легче было искать. А лучше заключать договор со строителями, где четко прописать этапы, сроки, оплату. По крайней мере, с этим вы всегда можете пойти в суд. Требуйте смету на работы, где будет расписано что делается, какие материалы используются, марка и вплоть до производителя, в каком количестве, какова их цена. В случае некачественного ремонта можно будет провести экспертизу и предъявить претензии. И никаких авансов вперед не давайте - расчет только за работу", - пояснил нам юрист.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Объект
мошенники
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