Мошенники активизировали новую схему в Instagram: как уберечься украинцам

Мошенники нашли новый способ выуживать деньги у доверчивых украинцев. На этот раз под удар попали пользователи Instagram, которые увлекаются правильным питанием или диетами.

Подробнее о схеме читайте в материале OBOZREVATEL.

Подписалась на диеты

Киевлянка Светлана Коваленко давно является поклонницей различных диет. Поэтому в Instagram у нее много подписок на страницы, где рассказывается о правильном питании, похудении, фитнесе.

Иногда на них проводят конкурсы или рассылают меню диет в обмен на определенные условия.

"Я часто соглашаюсь, потому что не хочу платить интернет-диетологам. Тут можно просто подписаться на несколько других страничек и получить на почту хорошее меню диеты или правильного питания. А у организаторов в свою очередь появятся дополнительные фолловеры", – поясняет Светлана.

И тут ей попалось сообщение, в котором предлагали диету аж на четыре недели бесплатно. Достаточно оставить адрес электронной почты.

"Я еще удивилась: как, и не надо подписываться на кучу посторонних страничек? Естественно, я сразу отправила свою почту и стала ждать", – делится девушка.

Ответ ей пришел через несколько дней – четыре письма с одного адреса. В первом просили авторизироваться. Во втором Светлану обрадовали тем, что, кроме меню, она выиграла подарок. А в третьем – уже можно было скачать ту самую диету.

Мошенники заманивают украинцев призами Скриншот

Мошенники заманивают украинцев призами Скриншот

"Если честно, диета оказалась так себе. Всем известный рацион, никакой фантазии. А вот второе письмо с подарками меня заинтересовало. Я перешла по ссылке и у меня было три попытки – нужно было нажать на рисунок с коробочкой и выиграть подарок.

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные Скриншот

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные Скриншот

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные Скриншот

"Первые две попытки оказались неудачными. А вот на третий раз я выиграла три тысячи долларов. Я, конечно, заподозрила развод, но пошла дальше. Естественно, меня попросили сообщить номер моей банковской карточки якобы для перечисления денег. Дала им поддельный номер и на этом все закончила", – говорит Светлана.

За приз требуют деньги

Олеся Данильченко, заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежной системы, ЕМА рассказывает, что подобное мошенничество с призами в тренде уже с нового года.

"Они появляются в Facebook, это может быть также всплывающая реклама в интернете. Либо маскируются под мобильных операторов или большие магазины, которые якобы проводят розыгрыши. Таких вариантов множество", – утверждает она.

Буквально на днях представители ЕМА обнаружили сайт, на котором предлагают разыграть призы. Правда, просят уплатить 1% от стоимости подарка, а если "счастливчик" хочет получить его деньгами, то должен предоставить организаторам данные паспорта и банковской карточки. Словом, все для того, чтобы увести ваши деньги.

В интернете появляются сайты, на которых предлагают уплатить налог за приз Скриншот

Мошенники просят предоставить личные данные Скриншот

"Я бы советовала, как только слышите или видите слово "приз", чтобы у вас в голове включалось – это мошенничество", – отмечает Данильченко.

По ее словам, просьба уплатить налог перед получением приза является первым признаком мошенничества, поскольку у нас налоги платят с уже полученных выигрышей. Но люди думают, что приз уже в их руках, и платят. Таким образом мошенники получают много денег.

Часто злоумышленники применяют в своей работе реальные розыгрыши призов. "Например, ролик с Настей Каменских, которая когда-то участвовала в таком. Это видео они смонтировали и использовали в своей деятельности", – говорит Данильченко.

Также недавно появился еще один развод доверчивых украинцев. "На YouTube вышел ролик, где рассказывали, что во время карантина и кризиса плохо работали платежные системы, у них были сбои. И мужчина показывал, как можно заработать на этом, вводил свои данные и якобы получал бонусы. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что клиент разбирается со своим банком, а не с платежной системой. Цель этой схемы одна – выманить у человека данные его банковских карт", – подчеркивает эксперт.