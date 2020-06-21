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Мошенники активизировали новую схему в Instagram: как уберечься украинцам

Марина Петик
Марина Петик
Расследования
2,2 т.

  • Мошенники нашли новый способ выманивания денег

  • В интернете людям обещают призы, а на самом деле у них крадут данные банковских карт

  • Эксперт советует не доверять слову "приз"

Мошенники активизировали новую схему в Instagram: как уберечься украинцам

Мошенники разводят на деньги в интернете

Мошенники нашли новый способ выуживать деньги у доверчивых украинцев. На этот раз под удар попали пользователи Instagram, которые увлекаются правильным питанием или диетами.

Подробнее о схеме читайте в материале OBOZREVATEL.

Подписалась на диеты

Киевлянка Светлана Коваленко давно является поклонницей различных диет. Поэтому в Instagram у нее много подписок на страницы, где рассказывается о правильном питании, похудении, фитнесе.

Иногда на них проводят конкурсы или рассылают меню диет в обмен на определенные условия.

"Я часто соглашаюсь, потому что не хочу платить интернет-диетологам. Тут можно просто подписаться на несколько других страничек и получить на почту хорошее меню диеты или правильного питания. А у организаторов в свою очередь появятся дополнительные фолловеры", – поясняет Светлана.

И тут ей попалось сообщение, в котором предлагали диету аж на четыре недели бесплатно. Достаточно оставить адрес электронной почты.

"Я еще удивилась: как, и не надо подписываться на кучу посторонних страничек? Естественно, я сразу отправила свою почту и стала ждать", – делится девушка.

Ответ ей пришел через несколько дней – четыре письма с одного адреса. В первом просили авторизироваться. Во втором Светлану обрадовали тем, что, кроме меню, она выиграла подарок. А в третьем – уже можно было скачать ту самую диету.

Мошенники заманивают украинцев призами

Мошенники заманивают украинцев призами Скриншот

Мошенники заманивают украинцев призами

Мошенники заманивают украинцев призами Скриншот

"Если честно, диета оказалась так себе. Всем известный рацион, никакой фантазии. А вот второе письмо с подарками меня заинтересовало. Я перешла по ссылке и у меня было три попытки – нужно было нажать на рисунок с коробочкой и выиграть подарок.

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные Скриншот

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные Скриншот

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные

Мошенники выманивают у доверчивых украинцев их данные Скриншот

"Первые две попытки оказались неудачными. А вот на третий раз я выиграла три тысячи долларов. Я, конечно, заподозрила развод, но пошла дальше. Естественно, меня попросили сообщить номер моей банковской карточки якобы для перечисления денег. Дала им поддельный номер и на этом все закончила", – говорит Светлана.

За приз требуют деньги

Олеся Данильченко, заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежной системы, ЕМА рассказывает, что подобное мошенничество с призами в тренде уже с нового года.

"Они появляются в Facebook, это может быть также всплывающая реклама в интернете. Либо маскируются под мобильных операторов или большие магазины, которые якобы проводят розыгрыши. Таких вариантов множество", – утверждает она.

Буквально на днях представители ЕМА обнаружили сайт, на котором предлагают разыграть призы. Правда, просят уплатить 1% от стоимости подарка, а если "счастливчик" хочет получить его деньгами, то должен предоставить организаторам данные паспорта и банковской карточки. Словом, все для того, чтобы увести ваши деньги.

В интернете появляются сайты, на которых предлагают уплатить налог за приз

В интернете появляются сайты, на которых предлагают уплатить налог за приз Скриншот

Мошенники просят предоставить личные данные

Мошенники просят предоставить личные данные Скриншот

"Я бы советовала, как только слышите или видите слово "приз", чтобы у вас в голове включалось – это мошенничество", – отмечает Данильченко.

По ее словам, просьба уплатить налог перед получением приза является первым признаком мошенничества, поскольку у нас налоги платят с уже полученных выигрышей. Но люди думают, что приз уже в их руках, и платят. Таким образом мошенники получают много денег.

Часто злоумышленники применяют в своей работе реальные розыгрыши призов. "Например, ролик с Настей Каменских, которая когда-то участвовала в таком. Это видео они смонтировали и использовали в своей деятельности", – говорит Данильченко.

Также недавно появился еще один развод доверчивых украинцев. "На YouTube вышел ролик, где рассказывали, что во время карантина и кризиса плохо работали платежные системы, у них были сбои. И мужчина показывал, как можно заработать на этом, вводил свои данные и якобы получал бонусы. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что клиент разбирается со своим банком, а не с платежной системой. Цель этой схемы одна – выманить у человека данные его банковских карт", – подчеркивает эксперт.

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