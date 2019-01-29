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Мошенники на OLX: киевлянин разоблачил новую схему развода в Украине

3.6тЧитать материал на украинском

Киевлянин Евгений Гончар поделился в Facebook новой схемой мошенников в Украине, жертвой которой он стал.

Мужчину обокрали в поезде, а позже пропавший ноутбук появился на сайте "OLX". Установив контакт с предполагаемой злоумышленницей Гончар попытался купить у нее свой же компьютер, однако женщина настаивала на "OLX доставке", которая способна замораживать средства.

"Спецоперацию" по возвращению украденной вещи он сумел организовать совместно с полицией Конотопа в Сумской области, где и был обнаружен пропавший компьютер. По словам мужчины, помог ему в этом Telegram-бот OlxNotifyBot на его смартфоне.

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Поскольку злоумышленница отказалась от пересылки по Новой Почте, Гончар решил самостоятельно приехать в Конотоп. Тщательно спланировав все, мужчина встретился с продавщицей в кафе и уже через пять минут ноутбук успешно вернулся к своему владельцу.

Потратив еще около 2 часов на процессуальные действия, киевлянин отправился домой. На примере своей истории он посоветовал украинцам тщательнее следить за своими вещами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать пропавшего в Киеве подростка поразила откровениями.

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Место
Украина
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