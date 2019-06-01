"Мошенники, черные нотариусы и титушки": ГПУ отразила масштабную рейдерскую атаку на Киевщине

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией отразили рейдерскую атаку на один из городов Киевской области.

"Объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был восемнадцатитысячный город Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", – сообщил на Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, это свидетельствует о необходимости изменений в законодательстве о регистрационных функциях.

"Это еще раз свидетельствует о необходимости изменений в законодательстве о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год. Это – источник коррупции номер четыре в моей классификации" – резюмировал Луценко.

Луценко рассказал о действиях прокуратуры LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное следствие касательно лиц, виновных в убийствах на Майдане.

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