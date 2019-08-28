Мощный взрыв в Дрогобыче: появились новые фото и видео жуткого обвала

В результате мощного взрыва бытового газа в Дрогобыче разрушенным оказался целый подъезд 4-этажного дома.

Свежие фотографии опубликовала полиция Львовской области. На них видно, что посреди жилого дома зияет огромная дыра. Завалы разбирают спасатели, дежурят медики.

Кадрами с места трагедии поделились и очевидцы. По их данным, жертв уже двое, однако официальные источники пока не подтвердили данную информацию. Так, правоохранители сообщают, что один человек погиб, семеро госпитализированы, среди пострадавших трое детей: 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет. Также ранены 17-летняя девушка, 19-летний парень и две женщины в возрасте 39 и 41 года. Личность погибшего устанавливается.

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Полиция Львовской области

Взрыв газа в Дрогобыче Facebook Дрогобич - місто патріотів

Взрыв газа в Дрогобыче Facebook Igor Zinkevych

Взрыв газа в Дрогобыче Facebook Igor Zinkevych

Взрыв газа в Дрогобыче Facebook Igor Zinkevych

Украина 24/7

Украина 24/7

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 августа в 02:46 в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа

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